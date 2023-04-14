龍貓暴風式成長變身「絨鼠界橫綱」　百萬網民朝聖大呼：可愛極了

俗稱「龍貓」的絨鼠是近來新興的寵物，一名網友分享妹妹家養的白色巨大絨鼠，體型和一隻兔子一樣大，毛茸茸的外表看起來像一隻布娃娃般可愛。



一名日本網友在推特曬出妹妹家養的絨鼠「Yupi」（ゆぴちゃん）的照片，他表示Yupi愈長愈大，現在體型已經跟一隻兔子一樣大，牠讓一名成年男性抱在懷裡當比例對照，身形巨大讓人很難想像這是一隻齧齒動物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這張照片在推特獲得巨大迴響，已有255萬次觀看數、超過6萬人按讚。他向妹妹回報反應熱烈一事，妹妹也表示養出這麼巨大的龍貓自己也很驕傲，原PO還笑稱Yupi是絨鼠界的橫綱（日本相撲力士資格的最高級）。

絨鼠外型酷似宮崎駿電影角色「龍貓」，軟Q又毛茸茸深受不少人喜愛。絨毛絨鼠身軀肥圓，四肢短小，尾端生有蓬鬆的叢毛。短尾絨鼠體型較大，體長30～38公分，尾長約10公分；長尾絨鼠體型較小，體長24～28公分，尾長14～15公分。

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