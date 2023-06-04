台灣集集車站超萌貓站長將在這天提早退休　網民大呼不捨請求留下

超可愛的小橘貓「龍蕉sun」在幼貓時被台灣南投縣集集鎮公所和當地的觀光工廠業者收養，之後就成為台鐵集集車站的貓站長。龍蕉sun擁有非常高的人氣，許多人到集集旅行時都會特地去會一會這位超萌的貓站長，然而近日卻出貓站長即將被「資遣」的消息，讓許多網友都覺得非常不捨。



超萌貓站長！可愛模樣成集集車站特色

龍蕉sun在2021年10月被捕獲，最後由台灣南投縣集集鎮公所及觀光工廠業者領養，隨後在網絡命名活中被取為名「龍蕉sun」，靈感源自於集集的火龍果及香蕉兩樣特產，以及當地溫暖的太陽（sun）。在隔年龍蕉sun成為了集集車店的「貓站長」，可愛的模樣吸引許多遊客，成為車站的特色之一。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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可愛的龍蕉sun在成為站長後迅速累積起不少人氣，不少遊客都慕名而來，想要看看這隻超萌的橘貓站長。上任一年多的龍蕉sun，是集集車站最療癒的一道風景，Facebook粉絲專頁和Instagram帳號都有著不少粉絲，也和高雄捷運橋頭糖廠站的明星貓店長「蜜柑」見過面。不過近期因為集集遊客中心即將進行空間整修，考量之後鎮公所決定「資遣（遣散）」龍蕉sun，讓牠在6月11日之後卸下站長職務。

貓站長被「資遣」？執勤時間只剩最後兩週

Facebook粉絲專頁「集集jiji x 貓站長_龍蕉sun」日前發出集集鎮公所的公告，表示因為遊客中心即將進行整修，考量到空間和整體規劃等因素，決定在6月11日後停止貓站長的職勤，同時也提到未來臉書粉專及IG帳號將會轉為個人使用，仍會不定期分享龍蕉sun的生活點滴。

龍蕉sun的站長生涯只剩下最後兩週，許多網友都感到非常不捨，也有不少人想趕在牠卸任之前，再去看看牠最後「執勤」的身影，「不！！！！我的蕉散大寶貝」、「龍蕉sun要退休了……」、「喔不，集集地標之一的貓站長」，甚至還有不少網友希望連署讓貓站長留下。

此外也有許多人關心龍蕉sun之後的去向，對此留言中有網友指出，其實龍蕉sun有自己的主人，擔任站長的時候休假時也會待在家中，因此牠只是被鎮公所「資遣」，雖然「失業」，但日後仍會得到妥善的照顧，大家可以不用太過擔心。

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