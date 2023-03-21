貓奴忙於工作 沒料到喵星人「癱軟趴手＋魅惑憂鬱眼神」結果...
撰文：中天新聞網
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貓咪是一種無法控制、無法被拘束的動物，當你試圖在貓咪所在的場所工作或讀書時，牠們就會出現進行各種干擾，像是趴在電腦上和妨礙你專心等等…日本飼主也是被這種情況所擾的受害者。
從照片中可看見，挪威森林貓白餡（しろあん）直接阻擋主人操作鍵盤的左手，眼神還透露出一絲落寞，似乎想說，「別工作了！陪偶玩～」雖然理解白餡的心情，但因為把拔需要認真工作，所以還是能想到下秒把拔殘忍地把牠抬走的畫面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這個「貓咪的誘惑」讓不少網友都笑回，「這誘惑都忍住的話，不配養貓」、「太可愛了啦」、「我的天怎麼忍」、「就陪牠玩吧」、「那個憂傷的眼神太讓人心疼了吧！」
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