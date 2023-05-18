貓咪花11年創作出藝術品　如今終於要完工　網民留言：期待新作

十幾年前，網友@Schellevis 在街上救下了一隻小貓，取名「Cedric」。

將小貓帶回家後，網友才意識到牠有多特別：非常的乖，很關心主人，而且從來不抓撓東西，是一個100%的天使小貓。



讓人沒想到的是，養了沒幾個月，網友就打臉了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Cedric突然對樓梯頂部的一根柱子萌生了興趣，並開始了自己的藝術創作。

先是用爪子抓掉了柱子的表皮，接着開始抓撓柱子。每天都要抓個三四次，而且只挑家裏有人旁觀的時候才抓。抓完之後，就坐在柱子旁邊等着大家誇讚。

最好笑的是，如果有客人來，牠還會主動帶大家過去看柱子。Cedric對自己的作品，似乎真的很滿意，也很喜歡炫耀。

對於小貓咪的藝術創作，網友也表示支持：「家裏不是沒有貓抓玩具，也不是沒有其他的柱子，但牠就喜歡這一根，那就隨牠去吧。」

貓貓的勤奮創作+鏟屎官的縱容，讓柱子越變越薄……如今11年的時間過去了，小貓咪的藝術創作還沒有結束，牠依然堅持打磨自己的作品。

Cedric的作品被網友分享到了網上，評論區紛紛表示：「藝術品的美，在於旁觀者的眼睛。」、「在小貓咪的身上，學會了堅持！」、「不知道這根柱子完工後，下一個作品是什麼樣的？」、「真·喵藝術大師！」

主人笑稱自己也很期待柱子完工的樣子，還表示：「這個作品除了會掉碎屑，沒有缺點……」

害，你們就寵牠吧~

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