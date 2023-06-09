有片｜小狗午餐被搶劫慘敗　貓咪卻冷眼旁觀　有趣場面笑翻網友

近日有網友分享一段影片，是兩隻鵝聯合起來搶小狗的午飯，狗狗雖然努力想守護自己的食物，卻無奈年紀還太小，打不過個頭快比牠大的兩隻鵝。



畫面中只見兩隻鵝打算要吃狗狗碗裡的食物，雖然小狗嘗試護住自己的碗，還不斷吠叫想要嚇退眼前的不速之客，沒想到兩隻鵝表現得比狗狗還兇，持續步步進逼、朝碗裡的飼料進攻，最終狗狗也拿牠們毫無辦法，只能在一旁眼睜睜看自己的午餐被別人吃掉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 10

網友們看到這一幕都直呼影片裡被搶飯吃的狗狗真的是「弱小可憐又無助」，紛紛留言：「狗狗還太小了」、「等牠長大這些鵝就知道了」也有不少人注意到後方其實還有一隻貓咪在背後「看好戲」，在背後默默看著一切發生的模樣讓網友笑說整個畫面意外變得有趣。

延伸閱讀：日本混血狗散步突然拒否犬上身在路邊躺平 夥伴一臉無奈笑翻網友

+ 11

延伸閱讀：

【動物冷知識】是男生也沒關係！鳥界最強「偽娘」 可攻可受就是牠

又見動物脫逃 竹縣崁頭溪 民眾驚見水豚君

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】