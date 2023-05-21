寵物趣聞｜哥基愛吃榴槤成為「挑果神狗」 幫手揀靚果肉震驚網民
撰文：聯合新聞網
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很一嚵多狗狗都怕接觸味道太重的東西，但這隻狗不一樣！一隻哥基酷愛吃榴槤，還會到店裡幫主人挑選品質優良的，飼主叫牠「榴槤小狗」。
一名飼主養了隻名叫「小貝」的哥基，小貝喜歡吃榴槤也很會挑。飼主把小貝帶到水果店，眼前有十幾個榴槤，小貝仔細對著成堆的榴槤嗅聞，最後選定其中一顆，示意飼主選這個準沒錯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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老闆當場殺小貝選的那顆榴槤，一剖開飼主直呼：「這皮薄又大！」，小貝則等不及開吃，在老闆把果肉裝盒時，在旁邊瘋狂舔著果皮和外殼，看起來對榴槤是上癮了。
網友表示：「狗狗選的榴槤都比我選的好，太能幹了」、「可以開代購業務嗎？」、「喜歡榴槤的狗狗真少見」、「超有眼光」、「可以借我用用嗎」、「這狗狗是來報恩的吧」。
有人好奇狗狗是怎麼能分辨水果的優劣，有網友指出狗和人類一樣是雜食動物，而且嗅覺靈敏，能夠聞出甜味並分辨糖分的多寡，挑選出熟度高的水果。
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