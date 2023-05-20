走失狗子遇上靈魂畫師　潦草幾筆畫出傳神畫像　主人秒前來相認

大家好，我是糖刺梨。從來沒有想到一隻狗狗走丟後被主人找回來的方式這麼好笑。事情是這樣的。



前幾天，@浙江消防 裏幾位消防員小哥發現路邊有一隻走丟後趴着不動的狗狗。起初小哥還以為牠生病了，精神不好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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就走過去摸摸安撫牠，沒想到小傢伙來勁了，唰地一下站了起來。小哥這才知道，原來牠不是不想動，而是牽引繩被卡住了。由於附近沒有主人的身影，小哥決定先把牠帶回消防局再説，這貨興奮地直搖尾巴。

為了幫牠找到主人，其中一位小哥「臨摹」了狗狗的畫像，上面寫上了最關鍵的幾個大字：「誰家狗子掉隊了？請到消防隊認領。」

你要説這幅畫潦草吧，但對比一下狗子原本的樣子，會發現特點都被拿捏住了。而且狗主人竟然真的第一時間找來了，她激動地跟消防員小哥説：「狗子的畫怎麼能這麼像！哈哈哈！」

為了弄清楚她是不是真的狗主人，消防員們現場來了一個認親儀式。起初狗子裝作不認識她，可主人一拍了牠屁股，這傢伙像極了做錯事的小孩，一秒就坐下了。

「這該死的肌肉記憶，不然我好歹換一個鐵飯碗。」

另一位網友撿到一隻狗狗後，也通過畫像的方式來找主人。剛看到畫像的那一刻，我差點沒笑死。

畢竟誰家的狗子能長得這樣潦草啊哈哈哈！結果小狗現身後，我立馬打臉。這簡直一模一樣啊！

無獨有偶，濟南的消防員在地鐵站口撿到一隻金毛後，也用畫像的方式幫牠找家。

可...金毛都長得很相似，怎麼讓主人分辨這是不是自家的狗狗呢？直到見到狗子後，我又明白自己多慮了。簡直畫出了狗子吃東西時的靈魂哈哈哈！

幸運的是，所有狗子最後都回到了家。至於這些靈魂畫師，真的不考慮發展一下自己的天賦嗎？

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