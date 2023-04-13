狗狗走失3年　找到時遭鄰村聲討：牠睡遍全村母狗　結局峰迴路轉

撰文：狗與愛的世界
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嗨，我是小軟柿子。在韓國，一位大叔家裏養了只小公狗，取名「土豆」。

原本牠今年應該8歲了，可惜三年前的一個晚上，突然離家出走了...可把大叔給急壞了，他找了好久，全村都貼滿了尋狗啓示……卻一直杳無音訊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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直到前不久，他接到鄰村一大媽的電話，對方氣勢洶洶地追問土豆的下落，還要求大叔給她一個交代。大叔一臉懵逼。

詢問後得知，原來昨晚土豆跑到大媽家裏，和她的愛犬「Happy」做了一些不可描述的事情……眼見罪行暴露，土豆提褲子就跑路，一點都不負責！

大叔一邊跟大媽道歉，一邊有點小激動：莫非……自己失蹤三年的狗子就這麼回來了？！

他趕到鄰村，果然在一處田野裏找到了土豆。大叔激動壞了，一個勁地呼喚“土豆”的名字，打算帶牠回家。

但不知為何，牠就是不肯過來。大叔無奈，只得放出殺手鐧——烤肉。他在路邊支起了一個小鍋，蹲在土豆對面開始烤……

可沒想到，牠根本不在意，甚至開始和其他小母狗貼貼。後來，更是趁大叔不備跑掉了。大叔找了半天，發現牠又勾搭了另外一隻小母狗貼貼……渣狗實錘了！

而且，大叔在鄰村追土豆的功夫，又接到了不少村民的投訴。説牠禍害了整村的小母狗，整天不是在啪啪啪，就是在啪啪啪的路上？!

受害者家屬1號：「連我家狗發燒，牠都不放過，簡直太沒有狗性了！」、受害者家屬2號：「禍害我女兒，被發現後扭頭就跑，一點擔當都沒有，氣死我了！」

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大叔無奈，感覺自己快沒臉見人了。而此時的土豆在做什麼？牠在勾搭一隻漂亮的小白狗——村長家的女兒「邦谷」！

大叔很無語，最終決定求助動物救助節目。工作人員趕到現場後，迅速搭建了一個巨大的抓捕鐵籠，並找來邦谷作為誘餌。

果不其然，土豆循着味兒就過來了。雖然站在門口猶豫了一會，但還是沒能抵擋住美色的誘惑，忍不住進來和「心上狗」貼貼……最終，鋃鐺入獄。

分別三年，大叔第一時間將土豆帶去醫院檢查身體，好在非常健康。可醫生卻表示，通過牙齒檢查，他們斷定這隻狗狗的年齡在2~3歲左右，並不是8歲。

大叔傻眼：「所以，牠不是我的土豆嗎？」他找來以前土豆的照片做對比，發現，雖然兩隻狗狗的相似度高達99%，但頭頂的花紋的確有一些區別。

大叔十分難過，可看着這隻被自己抓回來的無辜小狗，他還是做出了一個大膽的決定：收養牠。於是，他將狗狗帶回了家。

他依然給牠取名為「土豆」，製作了精美的狗窩，還貼心地寫了一句：「渣狗出沒，女士們請小心！」或許，這也是一種緣分吧…大叔想着。

沒有想到，故事到這裏並沒有結束，收養小土豆不久，大叔竟然找回了真正的土豆。雖然一切源於一場烏龍，但或許真的是上天賜予的緣分，也説不定。

最後，也希望小土豆能改掉自己的渣男本性，和大叔一家永遠在一起。但是，大叔真的不考慮給兩隻土豆做個親子鑑定嗎？如此高的相似度，萬一……

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