寵物趣聞｜日本「6大2小」作出無聲施壓爆紅 網笑：地獄看門狗
撰文：聯合新聞網
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汪星人想出門的衝動，就算把門關起來也感受得到。在日本有群金毛尋回犬和臘腸狗，某天因為天氣好急著想出門放風，竟然全都把臉擠在小小的鐵門縫隙裡，緊密程度乍看就像是俄羅斯方塊，讓飼主就算隔著門也覺得壓力山大～
該名飼主（@A_wan2fam）在Twitter分享和一群毛孩的生活日常，其中有段影片令大批網友感到特別有趣。某個風和日麗的白天，原PO捕捉到愛犬們急著想自由散步的心情，3隻大金毛尋回犬跟1隻低底盤的臘腸狗全都擠在鐵門前，4顆頭緊緊的疊出三層高度，被網友笑說就像是「地獄看門狗」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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即使隔著一道鐵門，狗狗們的「死亡凝視」依然讓不少人感到壓力山大。飼主補充說明，4隻汪星人還只能算是小意思，曾經有6隻金毛尋回犬加2隻臘腸同時擠在門口，照片曝光後同樣讓許多網友笑翻。「大家在等你」「都在用眼神說話」「顏面俄羅斯方塊」。
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