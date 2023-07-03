給狗狗吃翠肉瓜有益　營養師公開4大好處　更能讓愛犬不再吃便便

外型與小黃瓜十分相似的翠肉瓜（櫛瓜、如意瓜）不僅是狗狗可以食用的營養蔬菜，其中帶來的營養成分和效果都十分驚人。



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將翠肉瓜切碎後煮熟並切碎，或是以磨碎的方式添加在飼料裡面也可以幫助消化。不過要注意，若一次食用太多可能會造成肚子痛的症狀。

翠肉瓜的營養素有哪些？

1. 鉀離子：有助於鹽分排出以及血壓維持，也幫助利尿，提升代謝。

2. β-胡蘿蔔素：抗氧化作用，可以防止細胞老化，維持肌膚健康，並且能達到預防癌症的效果。

3. 維他命C：可保持身體年輕與抗癌，雖然狗狗可以在體內製造維他命C，不過隨著年齡增長，製成效果會降低。

4. 葫蘆素：黃瓜、南瓜等葫蘆科植物都含有一種苦味的化合物，稱之為「葫蘆素」，功效可以抗發炎。不管是人類還是狗狗，吃太多都會造成過敏（腹瀉、嘔吐甚至皮膚發癢等症狀）。因此不要給狗狗一整根翠肉瓜，也在給予之前可以先試吃看看有無苦味。

翠肉瓜可以預防狗狗吃大便是真的嗎？

其實營養豐富的翠肉瓜，已經在營養師的研究上被證實為可以阻止狗狗吃大便的「食糞防止食材」。根據研究顯示，吃了翠肉瓜的狗狗在大便的時候，大便會產生一種狗狗不喜歡的味道。不過這不一定適用在每一隻狗狗身上，畢竟狗狗吃自己的大便有許多原因，建議在防止這個習慣之前，可以先向獸醫諮詢會比較好。

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