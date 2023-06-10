寵物飲食｜貓狗主人必睇的天然維他命大整理 番薯、南瓜簡單健康
撰文：汪喵星球
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如何讓貓咪狗狗吃得營養？貓咪狗狗要補充維生素（維他命）嗎？除了貓咪罐頭、狗狗罐頭、犬貓生食外，許多毛爸媽也會選擇鮮食作為毛孩主要主食。
不論是市售的主食餐包，或是自製鮮食，都可以看到許多不同食材。你知道「這些食材」是貓咪狗狗的天然維他命嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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貓狗的天然維他命
1. 番薯（地瓜）
含有維生素 C、維生素 B6、葉酸等維生素。也因地瓜富含膳食纖維，所以可以幫助貓咪狗狗腸胃蠕動。
2. 南瓜
含有豐富維生素、葉酸、類胡蘿蔔素與多種礦物質，可幫助維持心臟功能正常。
3. 薑黃
臨床研究證實，薑黃中的薑黃素，有很棒的抗氧化效果，可幫助維持心血管健康。
4. 枸杞
含有豐富的維生素Ａ、Ｂ群及礦物質，可幫助保護肝臟、開脾、明目。
5. 秋葵
豐富的維生素A、β-胡蘿蔔素及多種礦物質，能幫助維護視網膜健康與照顧調節免疫系統。
6. 朝鮮薊菜
含有維生素A、C及礦物質，具有抗氧化作用，可幫助維持肝臟健康。
7. 蕃茄
富含維生素C、茄紅素、類胡蘿蔔素與葉酸。具抗氧化功能，有助於維持皮膚健康。
8. 魚油
含有豐富的omega-3，EPA跟DHA有助心血管與皮膚健康唷！
9. 蔓越莓
具有原花青素，能降低細菌的附著能力，可幫助泌尿道健康。
總結
想要給毛孩不一樣的蔬食營養，但又怕自己準備麻煩或是補充過量造成反效果，可以考慮選擇汪喵鮮食包唷！
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