寵物飲食｜貓狗主人必睇的天然維他命大整理　番薯、南瓜簡單健康

如何讓貓咪狗狗吃得營養？貓咪狗狗要補充維生素（維他命）嗎？除了貓咪罐頭、狗狗罐頭、犬貓生食外，許多毛爸媽也會選擇鮮食作為毛孩主要主食。



不論是市售的主食餐包，或是自製鮮食，都可以看到許多不同食材。你知道「這些食材」是貓咪狗狗的天然維他命嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓狗的天然維他命

1. 番薯（地瓜）

含有維生素 C、維生素 B6、葉酸等維生素。也因地瓜富含膳食纖維，所以可以幫助貓咪狗狗腸胃蠕動。

2. 南瓜

含有豐富維生素、葉酸、類胡蘿蔔素與多種礦物質，可幫助維持心臟功能正常。

3. 薑黃

臨床研究證實，薑黃中的薑黃素，有很棒的抗氧化效果，可幫助維持心血管健康。

4. 枸杞

含有豐富的維生素Ａ、Ｂ群及礦物質，可幫助保護肝臟、開脾、明目。

5. 秋葵

豐富的維生素A、β-胡蘿蔔素及多種礦物質，能幫助維護視網膜健康與照顧調節免疫系統。

6. 朝鮮薊菜

含有維生素A、C及礦物質，具有抗氧化作用，可幫助維持肝臟健康。

7. 蕃茄

富含維生素C、茄紅素、類胡蘿蔔素與葉酸。具抗氧化功能，有助於維持皮膚健康。

8. 魚油

含有豐富的omega-3，EPA跟DHA有助心血管與皮膚健康唷！

9. 蔓越莓

具有原花青素，能降低細菌的附著能力，可幫助泌尿道健康。

總結

想要給毛孩不一樣的蔬食營養，但又怕自己準備麻煩或是補充過量造成反效果，可以考慮選擇汪喵鮮食包唷！

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