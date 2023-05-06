寵物健康｜狗狗常流淚怎麼辦？ 汪星人眼睛保養及清潔可這樣做

狗狗喜歡流淚的原因眾多，如果不是先天因素所導致的話，那麼多半是因為眼部有發炎或是倒睫等相關問題。



對於喜歡流淚的狗狗，一定要注意眼部的清潔。頻繁地流淚很容易造成眼部周圍被毛氧化，從而形成淚痕。而且過於頻繁地流淚對於狗狗來說並不是一件好事，可能會讓炎症變得越來越嚴重。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼對於時常流淚的狗狗要做好以下幾點▼▼▼

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1）做好對眼睛的保養

你應該每天檢查犬的眼睛並清除眼角內的黏液和異物。犬的眼角內經常會有異物，用溫水浸濕的棉球輕敷眼角來清除。不要直接用棉花擦拭，因為棉花纖維可能會損傷眼睛。沖洗眼部異物或脫落毛髮最好的辦法是用犬類專用眼液，例如EyeBriteTM或Opticlea。這種藥液不但能清潔眼部，而且可治療輕度炎症或傳染病。稍稍抬起犬的頭部，翻開下眼瞼並滴人藥液，然後用乾棉球吸掉流到眼角的多餘藥液。

白色和淺色犬，尤其是寵物犬，其眼睛周圍的毛髮時常會被淚腺分泌的黏液所污染這種分泌液使毛髮呈難看的紅棕色，如果過多會造成黑眼圈。眼淚過多由多種因素造成：遺傳過敏、忽視臉部護理、淚腺疾病、不合理的飲食、結膜炎或牙痛等。獸醫能診斷眼淚過多的原因並控制它。

每天清潔眼睛及眼部下方的毛髮是控制沾污最有效的方法。你(或職業美容師)應該剪掉被沾污的毛髮，這些毛髮剪掉後，每天用水或藥水清洗該部位，防止進一步沾污。這些藥水只能用在被污的毛髮上，而不能用在眼睛上。

2）做好眼部的清理工作

某些眼球大、淚腺分泌多的犬，常從眼內流出多量淚液，使得眼角下被毛變色，如北京犬、芝娃娃、西施犬(詳情介紹)、貴婦狗等，因此要經常檢查犬的眼睛。當犬患上某些傳染病（如犬瘟熱等），特別是患有眼病時，常引起眼瞼紅腫，眼角內存積有多量黏液或膿性分泌物，這時要對眼睛精心治療和護理。

方法是用2%硼酸棉球（也可用涼開水）由眼內角向外輕輕擦拭，不能在眼睛上來回擦拭，一個棉球不夠，可再換一個，直到將眼睛擦洗乾淨為止。擦洗完後，再給犬眼內滴入眼藥水或眼藥膏，以消除炎症。有些犬，如沙皮常因頭部有過多的皺皮，而使其眼睫毛、倒生，倒生的睫毛可刺激眼球，引起犬的視覺模糊、結膜發炎、角膜渾濁，對此應請獸醫做手術，割去部分眼皮（類似人的割雙眼皮整容術），但如果手術不成功，反而使眼皮包不住眼眶，致使眼球露出。

簡易的方法是將倒睫毛用鑷子拔掉。沙皮犬的倒睫毛是有遺傳性的，所以，購買沙皮犬時，除要查清其血統外，還要了解其父母有無倒睫毛的缺點。

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