寵物健康｜貓咪攝水量不足易生病　教你小秘笈讓主子愛上喝水

貓咪不喝水 是令很多毛爸媽頭痛的問題，貓咪和我們一樣每天都需要攝取充足的水分，否則腎臟及泌尿系統的健康都很有可能會拉警報喔！ 有些毛爸媽會在食物中加水想讓貓咪多喝一點水，可是加了水的食物並不是每隻貓咪都買單，還有可能會出現貓咪挑食、不想吃飯的可能。



那還有哪些方法可以讓貓咪多喝水呢？ 貓咪一天要喝多少水才夠？ 貓咪不愛喝水就要注意囉！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓咪為什麼不愛喝水？ 原來天生不容易口渴！

貓咪的祖先其實來自沙漠，由於沙漠中取水不便，所以貓科的祖先都是從獵物的血液中獲取水分的唷～ 獵物本身的血液有 70% – 80% 的水分，因此演化到現在才會導致貓咪不容易口渴、不愛主動喝水喔！

不過現在貓咪的飲食型態已經和貓科祖先有很大的差異，因為家貓不會再把野生獵物當主食啦～ 毛爸媽普遍都是給予罐頭、生食餐或飼料吃，其中以乾飼料為主的更是佔大多數，可是乾飼料的含水量不超過 10%，長期單一食用可能會造成貓咪缺水，甚至可能引發腎臟疾病。

貓咪水喝太少會生病！ 怎麼判斷貓咪是否缺水？

如果貓咪沒有攝取足夠的水分有可能會導致脫水，且對泌尿道、腎臟等器官造成傷害，例如：尿道炎、膀胱炎、腎衰竭或腎結石等，都是和 貓咪不喝水 等飲食問題有關的疾病，請毛爸媽一定要注意家中貓主子的飲水狀況喔！

下泌尿道疾病

當飲水不足就可能導致貓咪罹患下泌尿道症候群，包括尿道炎、膀胱炎、尿道結石等疾病。 常見的症狀有血尿、頻尿、排尿困難或頻繁舔拭陰部等舉動，有些貓咪也會改變排尿習慣，出現貓咪在貓砂盆外亂尿尿、憋著不敢尿或排尿姿勢異常等狀況。當家中貓咪有這些症狀時，請立即前往獸醫院諮詢及進行治療。

腎臟疾病

包括腎結石、腎衰竭等。 腎臟是身體的清道夫，可以協助體內廢物或毒素的排除，當體內水分不足時，腎臟血流會減少、無法獲得充足養分，當清道夫越來越虛弱、無法再正常運作時，身體就會開始累積大量的廢物及毒素無法排出，進而影響其他器官的運作。

貓咪不喝水 小心慢性脫水！ 常見的貓咪脫水症狀

如果家中貓咪長期不愛喝水，可能會導致貓咪慢性脫水喔！ 毛爸媽可以先透過下列方式檢測貓咪是否脫水，如果出現以下症狀請立即去獸醫院接受檢查及治療，貓咪脫水會使血液量減少，造成血液無法運送足夠的氧氣到各個器官，長期慢性脫水可能會引起多重器官因缺氧衰竭，甚至會有生命危險喔！

▼皮膚回彈速度、眼窩凹陷

毛爸媽可以輕輕捏貓咪的脖子後方或後背，慢慢地向上拉起後再放開，觀察貓咪皮膚的回彈速度，如果體內水分充足皮膚就會迅速回復原狀，但是如果回彈速度慢，就可能有脫水的傾向唷～ 如果皮膚幾乎沒有回彈，呈現類似帳篷的突起形狀，代表貓咪已經嚴重脫水了，請儘快送醫治療！

另外，貓咪的雙眼如果不像之前一樣水亮，甚至眼窩看起來有些凹陷、內縮，也有可能是脫水的特徵喔！

▼牙齦顏色偏白、唾液黏稠乾燥

健康的牙齦和口腔黏膜會呈現粉紅、水潤的狀態，如果發現顏色偏灰白、輕觸感覺有點乾燥變得黏稠，那就代表體內缺乏水分了。 毛爸媽也可以輕輕按壓牙齦的部分，正常的牙齦會在按壓後從白色迅速變回粉紅色，但是如果貓咪身體缺水、脫水的話，就需要花更長的時間才能回復正常的粉嫩色喔！

▼食慾不振、排泄次數異常

貓咪一天排便 1-2次、排尿 2-4次 都屬於正常範圍（和天氣及飲食有關），如果貓咪有食慾不振、便祕和排尿次數減少或是尿塊變小的跡象，都要請毛爸媽多多留意喔～ 除此之外，貓咪的心跳或喘氣速度加快也屬於異常狀況，建議直接帶去給獸醫檢查一下比較放心。

貓咪一天要喝多少水才夠？

體重（kg）x 60 ml ＝ 每日所需飲水量（ml）



舉例：一隻 5 公斤的貓咪一天要喝多少水才夠呢？

5 (kg) x 60 ml = 300 ml，所以５公斤的貓咪一天至少要喝 300ml 的水，等於 3 罐養樂多的水量喔～

當貓咪吃 200 g 濕食 vs 200 g 乾糧

吃濕食需要再補充 1.5 瓶養樂多罐的水量，但是吃乾糧卻需要補充將近 3 瓶的養樂多罐的水量！

因此吃濕食真的可以幫助貓咪補水，當然水分含量越高的罐罐補水效果越好，更有助於貓咪的泌尿道健康。

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貓咪不喝水怎麼辦？ ６種方法讓貓咪多喝水！

貓咪很注重水質是否乾淨，所以不是乾淨的水，貓咪可是不喝的喔～ 毛爸媽記得定期清洗貓碗，讓碗和水保持乾淨，水中不應有貓砂、食物渣或毛髮等等，而且貓咪喜歡在乾淨、放心的空間喝水，所以儘量不要在貓砂盆或人來人往的客廳擺放水碗。

1）改吃濕食、食物加水

可以把貓咪的主食從乾糧轉為生食、主食罐或點心罐，因為濕食含水量是乾飼料的將近 10倍，因此最好的補水方式就是讓貓咪從食物中獲取水分，也可以直接在乾糧或濕食中加一些水，只是加水後的食物口味會變淡，如果擔心貓咪不吃飯的話，毛爸媽可以先從 10ml 開始慢慢添加，再依照貓咪的接受度做調整。

※毛爸媽請注意：主食罐加水要適量！ 若毛孩不喜歡加太多水，可以用少量多餐的方式騙貓咪多喝水，也可以避免一次喝太多水造成嘔吐，或是喝水喝到飽而吃不下肉，反而造成營養不良的情形發生。

2）多放水碗、換成流動水

可以嘗試多放幾個水碗，讓貓咪走到哪都能看到水碗、走到哪喝到哪！ 流動的水也能引起多數貓咪興趣，如果沒有流動水，也建議勤於更換貓咪的水碗，保持水質新鮮。

3）有新鮮感的容器、水溫配合季節

馬克杯、玻璃杯或大口徑的碗，因為有些貓咪不喜歡鬍鬚碰到碗壁的觸感。 毛爸媽也可以在夏天放冰塊在水碗，或在冬天把水加溫，水溫應在 27至35度，千萬不可以給貓咪喝熱水。

※ 毛爸媽偶爾也可以加入貓薄荷、罐罐的湯汁或魚鬆、肉鬆等，讓貓咪的水增加一些味道唷～

貓咪不喝水 讓許多毛爸媽傷透腦筋，除了讓貓咪開始濕食之外，也可以嘗試各種方式讓毛孩多多攝取水分唷～ 相信毛爸媽都知道讓貓咪多喝水非常重要，但是要讓貓咪主動喝水實在不是件簡單的事，毛爸媽千萬不要輕易放棄，汪喵會和毛爸媽們一起為毛孩的健康努力，讓我們一起加油吧！

【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】