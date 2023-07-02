哈士奇被送收容所後到處破壞　一晚毀萬元財物　驚喜結局令人意外

二哈愛拆家不分場合，一隻4歲大的哈士奇疑似遭遺棄被送到收容所，不安分的牠居然大鬧辦公室，造成上萬元的財務損失，頑皮性格最後竟迎來歡喜結局，這隻二哈秒被領養。



外媒報導，美國阿拉巴馬州塔斯坎比亞（Tuscumbia）一間動物收容所上週收留了一隻4歲大的哈士奇「泰坦」（Titan），不知道憑什麼本事從箱子裡脫逃，還同時放走兩個同伴，跑進辦公室大鬧天宮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼哈士奇被送收容所到處破壞，結局竟是這樣▼▼▼

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46歲的所長史比格（Charles Speegle）表示早上去開門，赫然看到泰坦站在門口透過窗戶向內望，他正納悶狗狗怎會在外面閒晃，在這之前泰坦被關在木板箱中，而且大門上還有橫桿不是那麼容易打開。

接著他就發現後面的小房間已經像打過仗一樣，裡面的家具和文件被撕毀，百葉窗被扯下，電腦也被砸壞了。監視器拍到泰坦最後還站在桌子上環視，似乎在欣賞牠的傑作。

史比格表示前一天晚上有聽到警報聲響，但是警衛過去卻沒看見什麼異狀，還以為是老鼠觸動警報器，最後就跑回去睡了，隔天才發現是狗狗的傑作。

然而辦公室的財物損失慘重，估計高達2000美元，他們花了五小時才收拾乾淨，史比格在網上發起募資，希望能彌補他們電腦設備的損失。

史比格將監視器影片分享到網絡上，沒想到泰坦的頑劣性格不但沒嚇退收養人，反而接到一個熱愛狗狗、本身也有養哈士奇家庭的詢問電話，表示想領養泰坦。這隻二哈雖然闖下大禍卻幸運地在很短的時間找到新家，從牠進收容所到離開不到24小時，史比格笑稱如果泰坦沒馬上被領養，當晚就得要把牠關禁閉了。

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