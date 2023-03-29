哈士奇不喜歡穿胸背帶　爸爸出這殺手鐧巧妙解决　汪：我後悔了

面對寵物的拒絕，每個主人都有自己的一套。像日本有隻哈士奇就不喜歡穿胸背帶，因此飼主想了一個辦法讓牠不再抗拒，反而自己主動帶上。



前幾天，哈士奇木醬（もんちゃん）馬麻幫她準備了一個新東西，以為是新玩具的木醬很快就開心地湊過去，但當馬麻把東西拿出來時，牠的臉瞬間垮下來，因為牠並不喜歡這種要把頭穿進去的胸背帶，雖然起初拒絕，但在把拔的循循善誘和馬麻的花言巧語下，最後木醬還是穿上了背帶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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隔天，把拔想讓木醬穿上背帶然後帶出去散步，但木醬一發現背帶就馬上逃走了。把拔表示，他們嘗試了許多方法，但木醬就是不讓他穿，所以他只能拿出殺手鐧「哈士奇娃娃」了。

把拔在玄關替娃娃戴上背帶，把一切看在眼裡的木醬只能在一旁緊盯觀察著事態的發展，當意識到的時候已經來不及了，因為把拔已經幫娃娃穿好並打算帶牠去散步了，牠只能擋在門口做著最後的掙扎。

過沒多久，把拔回到家，開始幫娃娃擦腳，而木醬就守在一旁，似乎在排隊等待把拔帶牠出門，脫下背帶把拔就對木醬說，「要不要去呀？」原本看到背帶就跑的木醬就毫無反抗的乖乖坐等穿戴。最後終於順利地出去散步了。

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