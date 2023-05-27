走失哈士奇被帶到警署　趁無人看管竟把警局也拆了　警員超無奈

二哈拆家還不夠，連警察局都拆了！一隻走失的哈士奇被警察帶回派出所安置，居然大鬧辦公室弄得一團亂，讓警察哭笑不得。



大陸四川的派出所帶回一隻民眾撿到的走失哈士奇，警察大叔將二哈帶進辦公室拴在門把上安置。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在警車上女同事問大叔是否擔心哈士奇把辦公室拆了，大叔還從容地說已經拴起來了不會有事。

沒想到大叔沒把繩子綁好，好動的二哈居然掙脫，接著就開始大鬧天宮。一段時間後警察大叔值勤結束回到派出所，一打開辦公室的門不禁爆了粗口，眼前盡是哈士奇的傑作，地上遍布被撕碎的紙張，大叔喃喃自語：「我剛不是把牠栓起來了嗎…？」。

最後警察同仁也只能認命打掃辦公室，幸好最後根據寵物管理登記找到了狗主人，順利把哈士奇交還，二哈看到飼主非常熱情地撲上去與他擁抱。

網友表示：「希望那堆破紙裡沒有重要的資料」、「可以依現行犯逮捕了」、「拍下當作作案紀錄」、「這隻二哈還算有良心，沒有動到電腦」、「難怪二哈當不了警犬」、「這必須報警的吧」、「人已經在警局，省去逮捕的程序」、「拆一個家沒意思，換個地方拆拆」。

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