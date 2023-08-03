回家途中以為自家貓咪跑了出來　抱回家後上演真假貓　結局很有愛

家人們，誰懂啊！貓咪版真假金漸層，就發生在你我身邊！事情是在這樣的，前幾天看到一個視頻，太好玩了，必須和你們分享一下！



6月21日，北京有個小姐姐在樓下碰到了一隻金漸層貓，和她家養的貓長得一模一樣！她當時以為自家的貓偷溜出來玩了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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她火急火燎地抱起貓就回家了，心想真嚇人啊，得虧自己發現及時，不然自己的貓真要丟了呢！

然而，當她打開家門，卻發現自家的貓就坐在家裏，盯着她看。那麼問題來了：她懷裏的這隻貓又是誰的呢？

她趕緊掰開懷裏這隻貓的腿，一看，完了，怎麼是個有蛋蛋的公貓！！自家貓是母貓啊！你説説，這貓一點都不認生，自己抱牠的時候一點都不反抗？！

這隻「假貓」和自家貓相處狀況也不太好，只希望儘快把這隻「假貓」送回原主。她在小區和樓道裏貼了一些尋主啓示，還在業主羣、一些寵物羣裏發佈了尋主人的消息。

結果她還沒找到貓的主人，反被誤認為是「偷貓賊」！還有人甚至懷疑她是在自導自演，提前寫好了劇本搞這出鬧劇。

那邊小姐姐不停給人解釋焦頭爛額，這邊「假貓」跟個小霸王一樣悠然自在睡大覺，完全適應了她家！

哈哈哈哈哈哈哈哈，然後，小姐姐直接叫「假貓」小霸王了......更牛逼的是，小霸王一天炫她五根貓條，也就算了!

牠還想在小姐姐家裏當老大，經常欺負她家的幾隻原住貓，給原住民都快打抑鬱了，絲毫沒有貓德心~

小姐姐有苦難言，為了保護家裏其他貓咪的心理健康，她只能把小霸王暫時寄養在鄰居家。

然後，她繼續努力幫助這隻小霸王找主人！告示一出，確實有人聯繫她了，但並不是小霸王的主人，而是一個即將出國留學的小哥。

他説，他和家人對貓毛過敏，想找個人幫忙照顧家裏的藍貓，覺得小姐姐誒是個有愛心的人，所以就來問問。

於是，她暫時收養了藍貓，後邊幾天藍貓和原住貓相處得很好。後來，幫養小霸王的鄰居聯繫她，説牠耳朵發炎了。小姐姐只得接回帶牠去看醫生，然後自己負責照顧。

後邊，小姐姐終於聯繫到小霸王的原主人。才得知，牠叫初一，並不是跑丟的，而是原主人不要牠了，説現在住的房子不讓養貓，之前也送養過，但因為牠有咬人的壞毛病，都被退養了。

可憐的小霸王在遇到小姐姐之前，已經在外邊獨自流浪了四五天。

所以啊，一隻貓過的是否幸福，和牠是混種貓（田園貓），還是品種貓沒有關係，更重要的是要看牠遇見的主人是「天使」，還是「惡魔」。

幸好如今「假貓」遇到了真正愛貓的小姐姐，話説這會兒，小霸王是不是又在小姐姐家稱王稱霸呢？哈哈哈哈～

最後，還是那句話，想要養貓請先負責，請先三思：寵物不是玩具，牠們也有感情，有需求。如果養了，就要承擔責任，否則還是不要隨便就把牠們帶回家。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】