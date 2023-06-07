泰國8.5公斤胖貓如隕石般從6樓墜落　撞爆汽車玻璃窗後：奇蹟無事

根據外媒《Daily Star》報導，泰國一名車主日前接到管理員通知，愛車玻璃在大白天被砸毀，一查兇手竟然是一隻重達8.5公斤的貓，從6樓一躍而下最後若無其事的走掉，讓所有人都看傻眼。



泰國網友「Apiwat Toyothaka」這個月5月27日於臉書分享照片，週六早上7點他接到來自管理員的電話，對方表示有隻貓意外掉到他的車上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而經過確認，貓咪落下的現場滿地都是玻璃碎片，原來兇手是一隻8.5公斤重的虎斑貓「師父」（Shifu），先從6樓掉到3樓，經過緩衝再摔到地面，意外落在車頂導致後擋風玻璃碎了一個大洞。

知道事情的來龍去脈後，Toyothaka並沒有對虎斑貓與其飼主生氣。由於自己同樣身為愛貓人士，在看到師父一臉驚嚇的表情之後，完全沒有辦法對牠生氣。虎斑貓最後也奇蹟似的沒有骨折，吃喝都非常正常，僅有2個爪子因此受了點傷。

報導指出，飼主則是因為在公寓飼養寵物被罰款1000泰銖（約港幣225元），該名貓奴也承諾會想辦法改租一間可以飼養寵物的房間。

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