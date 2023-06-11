黑貓突然口吐白沫　飼主嚇壞立即急送醫　結果：誰叫你亂吃東西

hi bro 我是蘑菇！夏天到了，一定要讓家裏的小貓咪管住嘴！



這不，主人@touzainosaito3 打掃衛生時，看到自家小黑貓上躥下跳，一副很難受的樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠嘴裏不停地吧唧，吐出了白色的泡泡，同時瘋狂地甩頭，把泡泡弄得到處都是。

第一次見到這個陣仗的網友差點嚇哭了：「是不是偷吃什麼東西中毒了？還是快不行了？」

她抱起小貓就往醫院跑……到了醫院，貓反倒淡定了不少，狀態也在慢慢恢復，獸醫檢查後也很疑惑：明明非常健康，沒有生病啊！

但一想到剛剛的場景，網友還是不太放心，她把家裏的監控拿給醫生看，希望能夠做進一步檢查。

醫生看了一會，表示貓可能是吃到了一隻臭蟲。網友這才放下心來，可回家後還是睡不踏實，半夢半醒間起牀看貓咪的情況。

好在小貓一切正常，還吃了半個罐罐。愛吃蟲這件事對小貓來說，可不是個例。

因為牠們是天生的獵手，對移動的小蟲子有很強的好奇心。曾有動物學家表示，大多數情況下，吞食昆蟲並不會對貓的身體造成影響。

當然了，那些被殺蟲劑殺死的蟲子除外。

Case 02

國外一妹子在地下停車場發現了一隻髒兮兮的小貓，當時牠正在吃蟲子。

小貓看起來不過五六周大，十分瘦弱。

妹子於心不忍，準備帶牠去醫院檢查，然後收養牠。醫生在小貓的肚子裏，發現了很多沒能消化的蟲子甲殼。

醫生說，小貓患有嚴重的營養不良，多虧牠自己會抓些小蟲子吃，才得以讓牠存活下來。

妹子越聽越心疼，她把小貓帶回家，買了很多貓糧和營養品：「小傢伙，你以後跟我混就再也不用捱餓啦！」

雖然專家認為吃蟲子不會對貓造成什麼影響，但咱就是說，能不吃還是不吃吧，畢竟牠吃完蟲子的嘴，我也親不下去啊嗚嗚！

延伸閲讀：離世貓咪彷彿又回來吃飯 最後告別：謝謝你陪伴過我，請不要擔心

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】