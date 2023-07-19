外公得知小貓值1萬元後再不准牠離開視線　不怕萬一丟了，就怕...

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~咱就是問，家裏的長輩知道你家小貓的真實身價嗎？



網友@是小糰子吖 養了兩隻貓，其中有一隻金漸層是花了一萬塊巨資買的。但她一直不敢跟家裏人說，怕被念亂花錢。直到前段時間，她需要帶着兩隻小貓回村，跟外公聊天的時候就說起了小貓的價格。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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外公：「你這貓多錢？」；網友：「1萬」；外公：？！！！！！！！

好傢伙，一下子給外公就整精神了，媽耶，這得多少錢一斤，都夠買多少個小豬崽崽了？！

這麼想着，他立刻找出家裏的稱，給小貓秤重。意識到小貓是個金疙瘩，外公就變得謹慎了起來。一旦牠們離開自己的視線，就立刻出去找貓，然後一手抱一隻給薅回來。

網友調侃道：「只要牠倆出家門，那必然會被逮回來。」外孫女這麼寶貝的金疙瘩，可不能丟了。

更好笑的是，外公還開啟了超級炫貓模式，每天不是帶着貓出去溜；就是抱着金疙瘩跟村裏老頭老太聊天。

鄰居：吃飯沒呀？外公：對，一萬塊！

……

而且，我發現不少人都有類似的經歷！

一網友跟媽媽說貓是花了5000塊買的，媽媽瞬間驚呆了，也是立刻找出了家裏的稱：

「我倒是要稱稱這傢伙幾斤幾兩！」

@卿為裙下臣：

（抖音@卿為裙下臣）

我爸知道我家倆貓均價兩三千的時候，態度都不一樣了！

現在我家貓超拽，之前還怕我爸，現在都敢跟我爸媽撒嬌，有時候倆崽打架受傷了，我爸比我還着急！

@老韭菜：

我爸知道牠身價上千的時候，家裏裏三層外三層地攔起來，天天晚上睡覺都要看看窗戶關好沒。（@老韭菜）

@山風：

自從我媽知道我家貓1000塊之後，家裏的紗窗都換成了鐵的！（@山風）

@隨便取個名字吧：

當我爸知道我家貓1500的時候，給貓做了一個鉚釘項圈，說貓不會打架，怕遇上別的貓被咬，戴個這個可以增加戰鬥力。（@隨便取個名字吧）

@網路一級網紅：

我閨蜜買了只貓花了1w，跟她媽媽說100塊買的，然後要求我們都統一了口徑，唯獨忘了她弟，然後…她媽媽就知道了，以前是破貓，現在是掉根鬍子都心疼的貓。

@我誰都罵不過：

當婆婆知道我的金絲熊600多一隻的時候…老鼠都能上桌吃飯了！（@我誰都罵不過）

@Momo：

買了一隻柯爾鴨，我爸天天說養這個幹嘛，又掉毛，還不乾淨，不如燉着吃了。直到我跟他說，這鴨子花了兩萬三買的，現在他天天幫我餵鴨子，就怕我起得晚，給鴨子餓死了。（@Momo）

……

其實，買貓的錢不過是開門磚罷了。畢竟，養貓過程中牠們是可以憑藉自己努力來提高身價的。

像我家之前養的田園貓，買的時候50塊，後來通過一系列拆家操作，加上去醫院，成功超過我弟，成為全家最貴4w5，要知道我弟出生罰款才3萬！

仔細想想，也很得意吧！

就如一位網友所說：我家貓買的時候花了1w5，那時候才3斤多，算下來5000多1斤，現在被我養到現在16斤，媽呀，賺麻了

20歲貓咪患上老年痴呆 主人痛心表示：牠一夜之間把我忘了

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