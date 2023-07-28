給緬因貓蓋獨棟別墅　配廁所、電視樣樣齊　網民：什麼時候量產？

寶子們，起猛了，看見貓買房子了！



早陣子#給貓咪做了個貓房子#在各個影片平台刷了屏。網友一開始並不驚奇，後看到電梯、水龍頭真的能用，瞬間炸了，直接喊話：這樣的老公，給我來一打。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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我們今天來一起看下這款房子，它其實出自網友@愛鼓搗的邢志磊。

這幾年小屋改造相關影片火遍網絡。可這位網友花幾個月給貓建個房子，還是頭一遭。

事情還要從兩年前説起，那時候，他給自己的女兒和兒子做了一套縮小一倍的房子。影片發佈後，立馬爆火，播放量爆了。他一看，索性就搞了一個自己的賬號，一直做到了現在。

而這次給貓做房子，主要是因為，他老婆是開寵物店的，為了做點好玩的放到寵物店，他就選擇了「吸睛的貓房子」。

另外，他還有一個初衷，他想讓貓咪也體驗一下人類最奢侈的商品。

一開始有想法，他媽媽就像眾多網友一樣，經常説他典型是吃飽了撐的。

這個房子，看起來簡單，就是建個小人國嘛。可做起來還真不容易。裏邊又得會3D建模，還得會3D打印、木工，就連焊接、噴漆、縫紉，也得樣樣精通。

但是成品，真的是秀了網友一臉。就連身邊的朋友也是説他牛逼。裏邊電梯、門禁、消防、客廳、沙發、燈、冰箱、衞生間、電視等等，真的是一應俱全。

更離譜的是，這些都是真材實料，地板鋥亮，電梯可用，水龍頭有水，電視可以觀看……妥妥的豪宅。

影片裏，他還讓自己的兒子帶大家參觀了一下這座豪宅，安全實用。兒子進去後，基本都是爬着走，他也不難受，那叫一個沉醉呀！

貓咪和小孩子同框的時候，畫面真的太壯觀了。更有意思的一點是，他家的兩隻貓，一隻叫「不錯」，一隻叫「挺好」。哈哈哈哈，不錯，挺好的房子裏住着「不錯和挺好」。

不過，遺憾的是，成年人進不去呀！不然喵耳朵都想進去看看了。

説起為什麼要建一個貓房子？邢志磊也比較坦誠，除了愛好和興趣，自然是為了老婆的寵物店吸引客人。

故事的結尾，他提到房子裏還有兩間卧室，空着還沒裝修。因為他家貓懷孕了，還是7胞胎。

為此，他還徵集網友，有好的兒童房設計構思，可以大膽推薦，他一定給做出來，迎接新貓咪，不足之處，希望多多指教。

網友直接説：不足之處（樣樣精通），多多指教(我厲害吧)！不得不説，真的是太有愛了！！！

更有網友提出，等孩子大了，誰進去貓咪鏟屎啊。網友真的是一個比一個會整活。

最後呢？希望每一個貓咪都能住上奢侈的貓房子。大哥，是時候量產了，我要個訂製款。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】