鄰居把貓綁在樓梯間飼養　暖男心疼偷偷餵半年　最後結局大快人心

這個世界，總是有人，替沒資格養寵物的人善後！



網友@隔壁老白的貓，在樓道裏碰見了一隻被拴着的小橘貓，看起來骨瘦如柴可憐巴巴，但又很兇的樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友很奇怪，怎麼會有隻貓被栓在這呢？身邊也沒有食物和水，只有一個塑料箱子，這就是牠的「牀」。

網友覺得小貓怪可憐的，回家給牠帶了貓糧和水，有人説，這是另外一個鄰居的貓，平時就養在樓道裏。

很奇怪，為啥自家的貓不讓進家門呢？看着這麼可憐，還不如自己給牠買下來。

第二天，網友打算去聯繫一下鄰居，想把小貓買下來，發現小貓的碗裏多了點魚肉和剩飯，估計是鄰居給牠餵的。

然後，網友上樓找鄰居説了一番，鄰居告訴他，小貓是他們家孩子養的，所以不賣，養樓道裏是因為家裏老人不喜歡。

網友勸説他們，長期這樣養貓對貓的健康不好，還容易生病。網友正在和他們討價還價時，小貓一直在那又跑又跳，還在不停蹭人，可以看出小貓性格非常好，很親人。

交涉半天，也沒説動貓主人，網友束手無策，只好回去，以後再和他們談吧。後來，網友就常拿好吃的去餵小貓，還陪牠玩。

第一次吃貓條的小貓，眼神裏充滿大大的疑惑：這是什麼人間美味啊？哈哈哈哈......慢慢地，小貓對他也沒有那麼兇巴巴了。

網友自己也養了幾隻貓，一想到自家貓每天都快樂自由，而這隻貓卻被栓在這裏吃着剩菜剩飯，心就很煎熬......

後邊天涼了，網友怕牠受凍，還給牠弄幾件自己的舊衣服御寒。每次網友來找小貓玩離開時，小貓都一副患得患失的樣子，彷彿在問：你要走了嗎？下次什麼時候來找我？你...可以帶我回家嗎？

後邊到了6月，網友因為工作太忙，連續一個月都沒有回家。

等到終於有空去看看小貓時，發現小貓更加消瘦了，估計是每天吃剩飯還吃不飽肚子，營養不良導致的。天氣太熱，加上樓道裏陰暗潮濕，還讓牠得了皮膚病，身上全是貓蝨......

網友實在看不下去，後邊又去找鄰居協商，看能不能買走小貓：鄰居説因為小貓現在身上有寄生蟲，搞得他們家人都感染了貓蝨，太麻煩了沒法養了，你想要就帶走吧！

網友立刻帶着小貓去醫院檢查，驅蟲治療，回家後還隔離了一段時間，後邊還去洗了香香。

雖然網友被貓蝨咬得滿身紅印子，自家的三隻貓也被傳染了，但他依然全心全意地對待小貓。

小貓在新家每天都能吃到美味的貓飯，不僅顏值越來越高出現了幸福肥。和網友家其他三隻貓關係也搞得不錯。

嗚呼~~喵耳朵也長舒一口氣~~恭喜網友長達半年的救貓拉鋸戰終於結束了！

還是那句話，每隻小貓都值得被愛，只是有些人不配擁有牠們。

幸好小橘貓遇見了真正愛護牠的人，餘生不再被困在狹小的樓道裏。

最後，養貓請負責，請三思：寵物不是玩物，牠們有感情，有需求。如果你不願意承擔責任，那就不要養寵物！‍‍

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】