貓咪嘔吐的常見原因　觀察嘔吐物是第一步　誤判可大可小

在養貓咪的過程中，經常會遇到貓咪莫名嘔吐的情況，頻率大概也就是一周三四五六次吧...硬生生給鏟屎官們給整的。



從一開始的：啊啊啊立刻抱崽衝去醫院！到現在的：哦，擦一下。雖然已經見怪不怪，但...牠到底為啥天天天天吐啊？！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

那是因為曾經野生的貓科動物，在充滿危機的自然環境中，難免會誤食有毒、有害的東西。但又不能去醫院呀，怎麼辦？

於是，牠們就進化出了發達的嘔吐機制，強行、快速「排」出異物，拯救自己。（老鼠、松鼠等齧齒類動物就不會嘔吐哦~）

然而，對於操心的鏟屎官來說，忽然聽到貓咪「咕嚕嚕」的乾嘔，還是會嚇得心臟都要跳出來...NO NO NO！先不要慌！

導致貓咪嘔吐的原因非常多，我們可以從貓咪吐出來的內容物判斷：這是生理性嘔吐，還是病理性嘔吐。

貓咪嘔吐的7個常見原因

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生理性嘔吐

1、胃液混毛髮

胃液混合著小撮毛或是整坨毛團，這也是貓咪最常見的嘔吐形式和內容物。

貓咪每天會花掉1/4的時間，通過舔舐的方式梳理、清潔自己的毛髮。當毛髮大量積聚在消化道中，牠們就會通過糞便或嘔吐排出。

雖然是一種最常見的正常現象，但如果毛髮長期累積而沒有適量排出的話，鏟屎官可以每天幫貓咪梳理廢毛。這樣就能減少被牠舔進肚中的毛髮量，也可以定期餵食貓草，幫助貓咪腸胃蠕動，進而排出毛球。

貓咪毛球症

2、胃液（帶白色泡泡）

胃液黏稠、偏透明、有白色泡沫，可能是空腹太久或胃酸分泌過多引起。有時嘔吐的過於劇烈，還會連同黃色膽汁一起吐出來，建議先嚐試改為少量多餐，使貓咪每頓吃飯的時間間隔縮短，保持胃液正常分泌和消化。

3、完全未消化的食物

原本的食物（肉塊、寵糧）清晰可見，一般是因為吃太快而引起消化不良，可以換成寵物慢食碗減緩進食速度，或嘗試少量多餐的方式給予進食。

4、未消化完的食物

這種情況發生的原因較為廣泛，如：吃太快又太多、胃部負擔重以至消化不良、剛吃飽就追逐跑跳等劇烈運動、轉換新食物，腸胃不適應、食物不新鮮或食物過敏...等等。

以上這些，都是嘔吐的可能，可以先改餵小顆粒寵糧或調整配方，看看嘔吐的情況有沒有好轉。如果在炎熱的夏天，更要注意餵食鮮食或濕糧之後，2小時內沒吃完就要扔掉，以免食物變質。

5、誤食異物

對塑料袋、巧拼、毛線、植物等物品，有著無法自發的「上頭」...但這些異物大多無法消化，甚至有極大可能會卡在消化道內，造成嚴重腸阻塞或中毒。

哪怕是當貓咪自主吐出異物，體內還會存在剩餘的異物積聚，或是怎麼乾嘔都無法吐出，很可能說明異物已經阻塞消化道，必須儘快帶到寵物醫院檢查，看看是否需要動手術將異物取出。

病理性嘔吐

1、寄生蟲感染

貓咪感染寄生蟲後，有時會引發嘔吐，如：絛蟲、蛔蟲、鞭蟲、鈎蟲等。甚至會直接吐出蟲卵或成蟲，還有很大概率出現拉肚子、精神萎靡、腹部脹大、體重減輕等現象，必須立即就醫進行內外驅蟲。如果是多貓家庭，記得要進行隔離！！

2、嘔吐物帶血

多為腸胃潰傷或內出血的可能，或是誤食的異物過於尖鋭，也會導致食道或消化道損傷而出血。再或是因為嘔吐次數過多，因而造成胃腸黏膜損傷而出血。不論哪種原因，都必須儘快尋求醫療協助。

當然了，觀察嘔吐物只是第一步，養貓的時間長了，難免會出現「誤判」，而且導致貓咪嘔吐原因有很多，對健康的影響程度也是可大可小。

但多留心、多觀察、多諮詢總沒錯，寧願空跑醫院也比事後後悔的好呀~

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