如何制止貓咪的惡劣行為？ 以獎勵代替懲罰　搞定調皮貓可這樣做

貓咪大多時候都比較安靜，但也不是沒有淘氣的時候，貓咪調皮搗蛋的情況很多，比如在房間內四處跳躍，房間的盆景植物也不能逃離牠的魔掌，經常的吠叫吵得家人鄰居都無法安睡，或是隨地大小便，搞得室內髒亂不堪，面對這樣的貓咪，家長應該怎麼辦呢？



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一）找到問題的根源

很多時候，你的貓並不是單純的為了做而做某件事，而是有甚麼原因而做出令人不能忍受的行為。你的貓可能只是在適應新環境過程中遇上了甚麼困難，或需要更多的關愛與關心。如果你的貓之前沒有甚麼問題而突然發作，試著想想可能導致牠惡劣行為的原因。

下面是一些可能的原因：

1.在應對變化時有麻煩

如果你搬了新家，你的貓可能仍處於習慣周邊環境的過程中，所以請耐心等牠適應。如果你給了牠一個新的貓砂盆而牠突然在盆外排泄，那麼換回原來牠喜歡的那個。

2.過度刺激

你的貓可能被室外過響的噪音、鄰居的狗、電視或者甚至是你家來客試圖關心牠所發出的聲音所刺激。要知道你的貓有的時候是需要一點私隱和安靜的。

3.沒有足夠的娛樂

你的貓也許表現得很激動，很粗野，是因為你沒有給牠足夠的關心或玩具。每天至少要有兩次用搖擺玩具、在地板上滾球或給牠玩具咬的方式陪你的貓玩一刻鐘。

4.健康問題

這時最好帶著你的貓去找獸醫來調查你的貓惡劣行徑的原因。

二）改變牠的環境

你的貓可能因為一段過去的糟糕經歷表現出沮喪或不安的行為——例如，如果牠曾經在用貓砂盆時受到驚嚇，牠可能抗拒再在同一區域排泄。試著把貓砂盆挪到一個更安靜的地方。或者，如果你注意到你的貓在一個地方反覆排泄，不要把牠的食盆放在那，牠不會在吃飯的地方排泄。

三）用獎勵強化好的行為

如果你在試著讓你的貓重新啟用貓砂盆，當牠照做時給牠一個小獎勵或愛撫。一開始每次成功都給獎勵；然後降低獎勵的頻率，但仍然對你的貓的好行為給以獎勵。這將教會你的貓好的行為是會有積極的結果，而且讓牠更可能在不是每次都有獎勵時也能獨自堅持做下去。這裡有一些獎勵你的貓的方法：

1.遊戲時間

獎勵你的貓幾分鐘的遊戲。

2.關注

在你的貓做的對時只是擁抱、愛撫或依偎牠。

3.不定期獎勵

你不應該給太多這種獎勵，但你可以在你的貓做的對時給牠獎勵，諸如使用貓抓柱或修剪爪子之類。

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四）阻止壞行為

貓不喜歡水和高音調的噪聲。下一次你抓住你的貓做壞事時，往牠身上噴水並發出尖銳的「psssst」的聲音或者同時搖一罐硬幣。藏好你自己，這樣貓就不能發現是你在噴水——你想把壞的行為和水聯繫在一起，而不是你的出現。要記住你應當花更多時間獎勵你的貓的好行為而不是懲罰牠的壞行為。噴水可能並不對所有類型的貓都有效。一些長毛貓因為牠們毛髮的關係可能並不能感覺到水。找一個具有強勁噴頭的噴水瓶，或者試試高音哨子。

不要用空氣罐。如果你的貓喜歡把你的廁紙拉出來或者把你家具上的擺設碰倒。在廁紙滾筒或角落裡放一個空水瓶。牠會意外碰到水瓶並被巨大的響聲驚嚇。不要傷害你的貓的身體。如果牠咬或者抓你，走開或向牠噴水就好了，但不要做有可能加強貓攻擊的反擊，不管當時你有多疼。

五）知道何時帶你的貓去見獸醫

你的貓的行為表徵可能是排尿出現問題、焦慮、消化不良或其牠一些健康問題。如果你嘗試過所有阻止壞行為的方式但都不起效，或者如果你的貓表現出新的值得警惕的毛病，那麼迅速帶牠去見獸醫。你的獸醫將讓你知道你的貓有沒有行為疾病，而這最好由行為專家或訓練師解決；如果牠們幫不了你，那你的貓肯可能有更深層次的問題。

最後，懲罰貓咪的方式有很多種，在懲罰的時候，主人應該掌握合理的度。家長應該做到獎懲分明，小懲大誡，而不能隨意的辱罵毆打貓咪。因為寵物貓也有自己驕傲的性格，也有自己的尊嚴，主人針對錯誤行為懲罰貓咪，輕輕的拍打貓咪的頭部是可行的方法。

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