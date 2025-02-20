地上畫圈可以圈住貓咪？ 網民紛紛實測　專家幫你解釋奇怪現象

家貓如今雖然已經被我們馴養，但是在家中的貓咪真的聽話嗎？我們還是會看到貓咪在家中不合時宜的吵鬧，亂竄，我們還是會在貓咪闖禍後想抓卻抓不住的時候無比懊惱，然而如果有一種方法能讓貓咪乖乖聽話主人應該會很欣慰吧？有網友宣稱，只要在地上圍一個圈，「喵星人」就會過來佔領牠。這是不是真的呢？



近日，一群貓奴宣稱自己發現了一種能夠讓貓聽話的簡單辦法：只要在地上畫個圈，貓就會本能地覺得邁不開步子，然後就乖乖坐在裏邊了。按這個理論的說法，貓無法抗拒地上的圓圈或者類似形狀的吸引力，所以只要你用粉筆、繩子、膠帶或者鬆緊帶之類的物品在地上弄個直徑約為2英尺的圓圈，貓就會自己進到圓圈裏，而且怎麼趕也趕不走。這聽起來似乎有點讓人難以置信，但是在最近幾週的時間裏，網上已經出現了數以百計的照片和影片，內容都是貓困在這麼個圓圈的樣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼地上畫圈能圈住貓咪？▼▼▼

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「紅線圈也行，透明膠圈也OK，三角形也沒問題，甚至褲子脫了一扔，貓也往裏鑽。兩隻貓還會為不可分割的一個圈兒主權打起來……」相關微博爆料稱，國外的愛貓人士發現了一種可以快速圍住「喵星人」的妙招，並將實驗過程和結果公佈到了網上。

這種「喵星人」被「封印」的實驗一出，立刻受到微博上大批喵粉絲的追捧。不少網友表示，果真是好奇害死貓，「已經無法直視喵星人了」，也有網友直言：「現實版」圍住神經貓終於上演。

對於「畫個圈圈喵就會鑽進去」，「貓奴」們紛紛開始了實驗，果不其然，有些「喵星人」被成功封印了，但同時，不少網友卻宣告圍捕失敗。網友「伊希斯的逆襲」是一位愛貓人士，養了兩隻小貓。她也按照網上教程分別對兩隻貓進行了測試。分別實驗下來，一隻貓成功被圍，蹲在裏面好久都沒出來，而另外一隻貓只是聞了聞就離開了。

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不過，其他許多「貓奴」就沒有「伊希斯的逆襲」幸運了。網友「mino_糯米」也用自家小貓進行了測試。她將跳繩放在地板上，同樣擺成一個不規則圓圈，之後躲到窗簾後面。但她的寵物貓「糯米」只是走近看了看，便頭也不回地離開。

那麼，這個案例確實證明了貓圈的有效性嗎？到底是有什麼神秘的原因讓貓圈能夠管住貓呢？眾所周知，就像貓喜歡爬到高處俯視全局一樣，他們也喜歡例如盒子、購物袋、紙板箱等封閉空間帶來的安全感。而且，大家也都知道貓在屋子裏有自己最喜歡呆著的地方。不過和我聯絡過的專家沒有一個見過貓會被困在圓圈裏。 Daniel Mills教授是英國動物行為學的頂尖專家之一，他認為貓確實會被圓圈吸引，但前提是圓圈必須看著像障礙物——就比如說一圈密封條、茶巾或者一排襪子。

大學學者Lincoln表示：「低矮的障礙物因為可以讓貓蜷在裏邊，所以會給貓一種安全感。如果你帶著貓去看獸醫，而且是把牠放在一個陌生的籠子裏的話，要是籠子裏有貓砂盒，牠一般都會坐在那裏邊。這種現象的原因可能在於貓砂盒的邊緣是凸起的，所以貓就能把眼睛藏在下邊，但是牠們卻沒意識到自己的耳朵反而豎起來了。」這也許就解釋了為什麼貓會被凸起的圓圈吸引，但是卻對地上扁平的圓圈標記不感興趣的原因。

另外一種合理的解釋和貓的嗅覺有關，因為我們都知道貓很喜歡聞味道。牠們會用排泄物來標記自己領地的邊界，而且牠們也會用自己臉頰上的氣味腺摩擦盒子、家具甚至是人類來宣示自己對其的擁有權。

Mills教授說道：

「如果你在地上用膠帶貼個圓圈出來的話，你也是給了貓一種讓牠感興趣的味道，這種氣味可能會讓牠覺得很有意思。」

但是把貓吸引到圓圈裏的可能也不是這種陌生的味道，如果一隻貓覺得很有安全感而且也不至於太過膽小的話，任何新東西都能引起牠的興趣。 Vicky Halls是一位貓類行為顧問，同時也是暢銷書的作者，她認為絕大多數的貓生來好奇——特別是當牠們在自己安全領地裏的時候。

她說道：

「貓是獨居的生存主義者，牠並不依賴族群生存，所以當牠看到什麼新鮮事物的時候，牠只能自己去搞清楚這些東西到底安不安全，不過這也要看這隻貓有沒有足夠的自信。從生存的角度來說，要是一隻貓完全無視或者對新鮮事物不屑一顧的話，是一種非常愚蠢的行為。」

所以問題又來了，引起貓好奇心的究竟是畫圓圈這個行為本身，還是那些貼在地上的膠帶呢？Henlen Zulch博士是一名動物行為研究專家，她說道：「有句老話叫『好奇害死貓』，如果你對什麼事情感興趣的話，這也會讓貓對這件事更感興趣。如果你把注意力集中在地上的圓圈裏，那些膽大的、對新事物感興趣的貓就可能會靠過來然後把注意力集中在你身上。」

中國的專家，西南大學榮昌校區動物學副教授段老師解釋說「這是貓的一種學習行為，結果有很大的隨機性。」對於貓的這種行為，作為寵物存在的貓，和主人之間一般會存在某種主從關係，而貓則通過主人的肢體語言和眼神，獲得某種指令。

「比如主人在地上畫圈，此時，貓就會像是獲得授意一樣，本著坐進去能夠得到某種獎賞而採取行動。」段老師解釋，這有點類似於主人的訓練，並且他指出，該試驗由主人自己做，成功率會更高。

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