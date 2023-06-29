貓咪年輕時該做的4件事　主子飲食指南　貓咪互動小筆記都在這

我總是期許自己不要過度地寵溺三貓，為了必要的緊急時刻，還是有一些事要趁早學習……

文：寵物滔客編輯



貓奴們都把臭貓當作自己的孩子般養大，看顧他們的健康、給予他們安全感、供給他們適當的疼愛。但為了貓貓的健康和安全起見，我會希望能趁貓咪年輕的時候，盡量花點時間，慢慢訓練他們接受原本不那麼愛的事情，比如進外出籠、吃濕食、刷牙、剪指甲之類的，就像我們不能因為小孩愛吃麥當勞，就不從小培養他們多吃點蔬菜水果吧！？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪年輕時該做的4件事▼▼▼

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各形態食物加減吃

我會希望自己的貓能夠接受各種型態的食物，包含鮮食、生食、主食罐、副食罐、乾糧、凍乾、零嘴……等等。市面上和網絡上有許多書籍和資訊可以參考，讓我們知道貓咪必須攝取的營養，以及如何看懂貓食的成分分析，這些絕對是優質貓奴必學的功課之一。

看得越多，越覺得自己懂得好少，所以這部分我都會推薦貓友們，多看、多聽、多學習，並且找到能信任的獸醫和你溝通討論，來長期追蹤你家貓咪的飲食和身體健康。

願意接受濕食的益處不少，除了多喝水的好處多多，選擇較佳的品牌。也能獲得不錯的營養攝取。如果把眼光放得更遠，貓咪的老年生活，可能因為口腔問題而失去牙齒，若是能提早接受泥狀主食罐拌水餵食，讓貓未來的飲食習慣不會驟變，那貓貓的老年和疾病癒後的生活，都能更無壓、更有品質。

無論是什麼食物，只要多注意成分比例，加上貓貓願意吃，那就是好食物。也無論是主食罐、副食罐、鮮食、生食，或者是乾糧，都還有很多細部的知識需要學習，這部分大家就當作練等級吧，畢竟優質貓奴等級可不是那麼好刷的哦！

多動才能萬萬歲！

如果不在貓貓還小或年輕的時候，多培養玩逗貓棒的興趣，那就更別提未來想要做的體重控制，還有排解憂鬱情緒、處理貓咪問題行為的目標了。

因為以前去聽過林子軒醫生的講座的關係，所以我才知道，玩逗貓棒對貓咪而言，真的很重要！那不光只是追追咬咬的遊戲而已，更是有運動、排解壓力、消耗精力的優點，超級有益身心健康！而且我覺得貓咪獵捕到逗貓棒後，能夠盡情處理「獵物」，也會讓貓貓變得很有自信！

貓奴小筆記

身為稱職奴才，怎麼演出躡手躡足、若隱若現、循著角落正在逃跑的獵物？可以試試這些辦法：

．藏身在有點陰暗的角落



．循著邊邊角角落跑



．忽快忽慢的逃跑節奏



．躲在障礙物旁邊抖動躲起來而若隱若現



．只露出羽毛的一小角



．在布的下方抖動或竄逃



．跑去碗裡偷吃東西（當然是演的！）



．不能跑或飛得太快，或是沒有能被追捕的軌跡



．觀察每隻貓的習性來演出他們喜歡的獵物



延伸閱讀：貓貓冷知識｜貓咪愛你的舉動 鬍鬚暗藏情緒 展露這處是依賴表現

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親訓都是為了您

為了日後能夠接近自家貓咪，好替他們驅蟲、抱進外出籠去看醫生、地震或火災逃生、清理、剪指甲和梳毛等等照護，對自家貓貓多親近是必要的。

對怕生的緊張貓而言，親訓很不容易，也很辛苦，提供隱密的紙箱和不打擾的距離美，適時用浴巾包裹輔助親訓，還有萬惡的肉泥罐罐，都可以適時來做短暫的親密訓練！

我們家除了手電筒那些一般家庭的急難備品以外，貓奴家必備的，就是穩固無法逃脫的外出籠。適當大小的洗衣袋，是我們家為了在火災或地震的時候，能以最快的速度好好抱著三貓，避免他們在家裡因嚇到亂竄，而被倒塌的家具或破碎玻璃傷害，甚至在必要時能用洗衣袋抱著落跑！所以，平常我們會使用洗衣袋搭配肉泥來剪指甲，並在專用的洗衣袋貼上有我們的手機、本名和聯絡地址的紙條，避免我們失散。

我跟露咖爹也說好了，雖然我們半年至一年才帶三貓給太醫們做健康檢查，但如果有空，我們會想用外出籠帶三貓開車去鄰近的公園，短暫曬曬太陽（當然也要記得注意通風和溫度），並且隔著外出籠餵肉泥。這件事也可以在自己家裡做，讓貓學習到「進到外出籠不會怎樣，而且還有得吃」呢！

每年一摸，永保安康

我很推薦大家可以多趁貓貓年輕的時候，每半年至一年就帶到信任的獸醫院做健康檢查，追蹤口腔健康以及各方面的血檢數值。

如果貓咪從來沒有外出給太醫們看過，導致生病或年老時有了就醫需求，那對貓而言，會無比的陌生和恐懼，而且因為過往沒有沒事給太醫們撫摸診治的良好經驗（摸摸有肉泥吃、給太醫摸摸而已，沒事！）而是初次看醫生就進行許多侵入式的治療，對貓來說，也可能會有不小的陰影，讓他們對就醫非常恐懼，生病就已經狀況不好了，還因為緊張而血壓升高、生理機能更加窘迫，出門看醫生就像要了他們的命一樣，真的很辛苦！

從貓咪年輕的時候，進行每年的例行性健康檢查，也能追蹤未來可能出現的疾病問題，防範勝於治療，知道有哪方面疾病的可能，進而保養和預防，對貓生而言實在是優點多多。

《我的貓系生活：有貓的日常，讓我們更懂得愛》

【我的貓系生活：有貓的日常，讓我們更懂得愛】



【作者簡介：露咖佩佩】



三隻貓兒子的娘，總想著如何讓自己的貓感到被愛。經歷無數次磕絆、無數次無聲的對話與相望，才終於明白，那些綿密而濃厚的愛，早就透過一項項細心的親訓，一記記寵溺的眼神，一次次百忙中還抽出手的摸摸拍拍，毫無保留地傳達給心愛的貓，並被完整接收。



（本文資料由 四塊玉文創 提供）



【本文獲「滔客」授權轉載。】