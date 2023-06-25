奶貓飼養全攻略　撿到流浪幼貓不再慌張　如何製作貓咪專用牛奶？

從5月到9月是奶貓誕生的季節，有時我們會發現一窩沒有貓媽媽照護的小貓，有時也會撿到掉在外面的小貓。這時收編了無人照顧的小貓，我們應該怎麼做呢？



首先我們必須了解貓用牛奶的功效，以及萬一手邊沒有貓咪牛奶時可尋找的營養補充品，這樣才不會讓貓寶寶失去貓媽媽又失去營養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼奶貓飼養全攻略▼▼▼

+ 26

貓用牛奶是甚麼？

貓奶有助於營養與水結合作用，主要是給小貓食用。不過目前也有給予成貓的零食和保健型貓奶。飼主可以依據貓咪身體狀況選用。另外，不建議貓咪喝人所飲用的牛奶是因為貓奶的乳糖含量比人的少很多，較不容易造成乳糖不耐、腹瀉、嘔吐等症狀產生。一般來說，貓奶的對象分為三大年齡層：

一. 為奶貓時期：為出生後一個月的貓咪，需靠著牛奶獲得蛋白、脂肪以及相關營養。

二. 為成貓時期：貓奶是給不愛吃貓糧的成貓而設計，為了幫助牠們依然能取得所需的營養素，因此可以用貓奶取代。不過飼主須注意，由於貓奶熱量高容易造成肥胖，因此專家建議選擇低熱量配方。

三. 為老年貓：給予運動量減少而逐漸導致肥胖的老年貓所設計，並且從中添加軟骨素、胺基酸與葡萄糖，減緩關節退化以及含益生菌，可一併維持腸道菌種良好。

另外，貓用牛奶分為粉末狀與液體狀，最大的不同在於液體狀不耐久放、價格也較高，若是家中有上述提及的老年貓或是成年貓，還是會建議用粉末狀的奶粉。

如何製作貓用牛奶呢？

所需用品如下：小貓用的貓奶粉、用於餵食小貓的奶瓶與吸嘴、貓奶粉罐附贈的可量測湯匙、可泡開奶粉的溫水。

1. 正確量測所需的水與貓奶粉，照不同貓的需求給予足量的營養。

2. 注意水溫，最好的溫度大概是貼近人體皮膚的38℃-40℃。

3. 喝多少泡多少，泡好的牛奶不要放置隔夜。

餵食奶貓基本上生後一周一天1-10cc，一天8-12次。

生後二周的話，一天8-15cc，一天4-8次。

生後三周不會侷限於多少的量，基本上一天4-6次。因為每隻貓生長狀況不同，給予的cc數也不同。

※餵食貓咪時，讓小貓輕輕趴下，並且用手輕輕托住貓咪的後腦勺，將奶瓶的奶嘴以45度角的方式放入貓咪口中，看到貓咪吸奶時再少量慢慢給予。奶瓶倒置時，一定要將貓奶填滿奶嘴，以防貓咪吸入過多空氣產生不適。



延伸閱讀：幼貓照顧｜從零開始的新手貓奴必睇 1歲以下幼貓照顧重點懶人包

+ 30

讓貓咪從貓奶轉換成副食品是很重要的一段過程

貓咪大約三周大後，就會開始長出牙齒，此時飼主可以開始替換成貓用副食品，而這樣的轉換過程需要一周左右的時間。有些貓咪會到八周左右才會脫離貓奶，最晚十周時就必須讓貓咪適應吃固狀食物了。不過飲食突然改變，有些貓咪會造成腸胃不適的情況，因此飼主可以在適當的時間逐步將乾糧放入貓奶中，讓貓咪一同食用。

如果沒有貓奶的話有甚麼東西可以代替？

1. 脫脂牛奶：去除脂肪和水分的奶粉，雖然可以作為貓奶的替代品使用，不過由於熱量較低，不建議長期給奶貓飲用。

2. 無乳糖牛奶、低乳糖牛奶：不含乳糖的牛奶可於商店購買，由於沒有乳糖或是乳糖量較低，比較不容易造成奶貓腸胃敏感。不過這與脫脂牛奶並不相同，購買時仍須注意。

3. 砂糖水（葡萄糖液）：如果沒有以上兩種奶可以代替，可以先使用葡萄糖液減緩貓咪低血糖的症狀。可是要注意光靠糖水並無法維持貓咪所需營養，因此還是要準備貓奶才可以。餵食糖水時，先將糖融化於溫水中，再以手指或滴管潤濕貓咪的口腔。

其實照顧小貓沒有這麼困難，準備好以上物品並掌握要點，也可以幫助沒有貓媽媽的小貓咪獲取營養。平時也可以將餵食時間以及貓咪的狀況記錄下來，以備不時之需。只是飼主一定要記得，若是貓咪長時間不喝奶一定要帶去動物醫院。

延伸閱讀：

弓角羚羊寶寶太矮喝不到奶 北市動物園人工哺育

【動物冷知識】成語「蛛絲馬跡」沒有馬？真身曝光是「好運的象徵」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】