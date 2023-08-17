貓咪做錯事千萬別打　給與包容適當訓練外　還可試試這小技巧

貓咪做錯事，主人很生氣，這個時候最想做的事情就是打牠一頓，如果真的揍了，貓咪難免會開始變得害怕自己，不但依然會犯錯，還會躲着主人，這可怎麼辦呢？



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一、貓咪做錯事我們該怎麼辦？

1. 立即當場批評。當牠做了錯事時，在這時馬上就該「不行」！「喂！」的大聲斥責。當然貓並不是因為聽懂了主人的話而停止行動，而只是因為聽到了巨大的聲音受了驚嚇而停下的。如果反覆這麼做，貓就會慢慢感到這麼做的話就要被大聲呵斥，太頭疼了，也就不會做了。當貓做了不該做的事後，把牠帶帶犯罪現場進行說教是完全沒有用的，貓是健忘的動物，即使因為剛才的事兒被斥責，牠也不會明白是為什麼。

2. 耐心教育。並不是說今天批評了明天就可以允許，而是應該在任何時候都以同一態度耐心的批評。如果人自己中途放棄的話，那麼這之前的辛勞就白費了。「反正馬上就會原諒我的。」這樣一來，貓就會得意忘形。

3. 當牠表現很好的時候要當場大大的表揚。雖然貓不能明白主人的話，但是牠非常清楚斥責的聲音和表揚的聲音是不同的。當貓被表揚是牠的心情也會變好，這樣一來教育的效果就逐漸提高了。

二、貓咪做錯事可不可打？

貓咪做錯事絕對不可以打貓哦，如果隨便地打貓，牠就會對主人產生恐懼感，進而產生自卑的性格，因為貓的身體要比人小的多，所以被打的話很可能會受傷的。如果真的很想教育一下貓咪，可以用噴水的方式，貓咪是很討厭水的，可以將水放在噴霧的小噴壺中，如果貓咪犯錯，就用噴壺噴一下，貓咪會有所警覺。注意哦，噴水的時候可不要噴的太多，貓咪着涼了就不好了，而且一些習慣了被洗澡的貓咪，是不會怕水的，如果貓咪不怕水，就換另外一種方式來懲罰，就是關小黑屋！

三、禁止虐貓事件

有一些主人在貓咪做錯事的時候，會用手輕輕拍貓咪的屁股，這種教育貓咪還是可以接受的，但是一些主人，以貓咪不乖為理由進行虐貓的行徑，是所有人都不會同意的，貓咪也是一個完整的生命，也有自己的思維，被打了也會覺得痛，現在很多愛心人士，會將虐貓的人、虐貓的圖片上傳到網上，讓更多的人看到這種不人道的行為，譴責虐貓的人：無論出於什麼樣的原因，都不應做出虐貓這種事情。

虐貓事件的發生，說到底就是人性善良一面的淪喪。如果我們的教育在育人之時，能多加強人性的培養和教育，而不是過多地灌輸競爭的危機感，那麼人們在追求他們理想的人生時，就會更懂得人性關懷。那麼，我們的社會將會更和諧更美好，小動物們也會生活得更加安全。

貓咪有自己的個性，如果貓咪在平時的生活中做錯事，主人要儘量給與包容，在我們的世界觀裏，貓咪是我們的寵物，但是在貓的世界觀裏，沒準我們是牠的寵物，所以應該互相有一顆包容的心。

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