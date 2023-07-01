教你解決貓咪不良行為　隨處便溺可能是患病　半夜狂叫點算好？

貓咪在帶給我們一些歡樂的同時，也會有一些不良行為，比如受到了刺激，情緒波動，表現出來就是抓家具、嚼塑料、跳躍到櫃檯、到處撒尿，貓主人們總是會有這些抱怨，常常感到沮喪。但經過訓練，你會驚奇地發現，這些行為可以很容易地糾正。如果貓咪的脾氣非常的壞，主人在面對之餘，還要想辦法調整貓咪的情緒，讓牠變得更溫順更祥和。



當自己養的貓咪脾氣很臭時，主人不妨在為牠找一個貓咪夥伴，讓牠在無聊而憤怒的時候可以有個夥伴可以一起嬉戲玩樂，將內心的不愉快可以暫時的忘卻，而那不好的壞脾氣可以得到平息。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主人要應對貓咪的壞脾氣，首先就要保持心平氣和的態度，給貓咪建立一種友善的印象。或者在貓咪臉色難看的時候，可以試著放一些舒緩、輕柔的音樂給牠聽，讓緊張的貓咪可以得到放鬆，減少牠的攻擊性，安撫牠暴躁的內心，讓牠的情緒可以變得緩和穩定，不再憤怒的對待其牠寵物和主人。

▼那麼對於一些特定的貓咪情緒波動時的不良行為，我們有甚麼解決的好方法呢？▼

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一）半夜狂叫

這是一個很嚴重的問題！每次都有人問我們：「我怎樣才能讓我的貓晚上睡覺？」或者「為甚麼我的貓總是晚上把我吵醒？」這個，我們只能說給牠們買很多玩具吧。貓科動物的睡眠-覺醒週期和我們人的格格不入，因為這是基於貓的自然狩獵本能。一天中貓咪最活躍的時候是在黃昏後、黎明前。但記住，晚上哭號也可能是焦慮、癡呆和迷路跡象。如果你的貓很健康，那你需要這麼做。如果你的貓整天睡覺，也不怪牠晚上精力充沛。所以白天的時候你可以和牠模擬狩獵、一起玩耍或者散步。另一個提示：當你被牠吵醒後，不要給牠過多關注。你越關注，牠們叫得越歡，最好的辦法就是無視。

二）上桌跳櫃

雖然我們都不太介意這種行為，有的人甚至喜歡貓咪到廚房去大冒險。但是就算你不考慮衛生問題，你也要考慮貓咪誤食對牠們有害的食物的情況。

那麼貓奴們應該做甚麼呢？到處爬、探索高處是貓咪的天性，你需要用一些更適合貓攀爬、更具吸引力的東西代替櫃子。買個貓爬架或著窗台貓吊床，上面放上有趣的玩具或者放在可以看到鳥的窗台處。這些比乏味的櫃子更有吸引力。

三）撓家具

家中的沙發是不是常被貓抓得都是划痕？撓東西是喵星人們在伸展肌肉、做標記或者磨爪子。解決方法和上面類似，你不需要製止牠們，而是進行疏導。將家具用雙面膠貼起來，給喵買有趣的水平或垂直抓柱回來。更重要的是，要適時誇獎和獎勵牠們。

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四）不在便盆裡尿尿

有些貓的壞習慣可以通過訓練來更正，但是有些則是需要看醫生。你的貓咪會把尿撒在家具和床上嗎？如果這一再發生，你就需要帶牠去看獸醫了。朋友會告訴你，你的貓是對你有「惡意」的，不是的，事情可能更嚴重。很多身體上問題會導致貓咪不在便盆裡尿尿，包括腎功能衰竭、膀胱尿路感染或其他的糖尿病、關節炎等。你能做的就是負責任地告訴獸醫發生了甚麼，讓他進行檢查。

五）嬉戲時又抓又咬

被你的貓抓傷或者咬到一點都不好玩，但是我說，你要是有那麼一點點負責，就不會這樣了。你和牠玩耍時，稍稍出手，貓咪就會很興奮，不自覺牙齒和爪子就亮出來了，這個問很常見。許多人都會猛地抽回自己的爪子，或者趕緊打貓來製止牠們的行為。事實上，這樣做反而會強化牠們的反應。解決方法很簡單：手停下來，用羽毛或者玩具來吸引牠們的注意力。這樣做對貓咪來說很自然，不具攻擊型，你的手也不會留下傷疤。如果牠們繼續攻擊的話，聯繫獸醫。

六）嚼塑料和其它詭異的東西

你可能會認為嚼塑料或者地毯甚麼的是貓咪的抽風行為，但事實上，這也是一種病症。咀嚼非食物物品的行為叫異食癖，會引起牙病、腸胃疾病和焦慮症。如果你的貓咪有這種習慣，請給獸醫打電話。

另外，我們在貓咪的安撫中要注意：

1. 不要用暴力

這一點其實很多人都十分的清楚，其實不管是哪種動物，都不願意被人打罵，暴力對待更是令牠們十分厭惡的。一旦被虐待的話，那麼牠們的心裡會出現很大的陰影，這有可能就會對貓咪的一生帶來巨大的影響，對人類失去了信賴。

2. 不喜歡被看管

貓咪最大的個性就是十分的獨立，一般都喜歡自己靜悄悄的，過著晚年老人一樣的生活，喜歡自由自在的，因此最好不要強迫貓咪去做牠不喜歡的事。一旦你限制了貓咪的自由，將其禁錮在籠子裡面的話，那麼就有可能變得過度的悲傷和憂鬱，甚至因此而鬱鬱寡歡，直至最終的死去。

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