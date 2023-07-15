貓咪的3大心聲　拆解喵星人的異想空間　主子躲藏未必是討厭你

人需要安全感、貓咪也需要安全感。只是，人先尋求的是心理的安全感，貓咪則是先從空間尋求安全感，再尋求心理的安慰。



所以，為什麼時常聽到剛領養的貓咪要先關籠、剛領養的貓咪要先關小房間、剛領養的貓咪要給牠一個紙箱躲。那是因為，貓咪需要先藉由小空間、從新環境中獲得安全感。等牠適應環境，才會「原形畢露」，恢復熟悉的身影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

相信許多鏟屎官都曾經遇過，回到家找不到貓咪、吃飯時間找不到貓咪、想玩時找不到貓咪、想念時找不到貓咪。正當準備放棄尋找，抬頭一望，突然發現牠正高高在上、與你四目交接；隨意移動一下傢俱，突然發現牠窩在一個非常擁擠、你壓根也想不到的空隙；準備找衣服時打開衣櫃，發現牠正老神在在、趴在衣櫃某個角落、面無表情看著你。

這個時候，你簡直是哭笑不得。很想問牠到底躲了多久，但牠只會在心理默默竊笑：「躲貓貓第一名非我莫屬！」

▼▼▼以下列舉三點女王（國王）的心聲▼▼▼

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1）我的奴才，我想睡覺了

你們奴才每次睡覺時間一到，電燈一關、棉被一蓋、馬上睡到不省人事，理也不理本王。你們要睡覺，本王也要睡覺。更何況，本王的睡眠時間可是很長的，就算白天也時常需要補眠。白天正是你們奴才的活動時間，我當然要找一個隱密的地方躲起來，才不會睡到一半被你們吵醒。所以，不要在我睡的正熟把我挖起來。你們有起床氣，本王我也有起床氣。

2）我的奴才，我也需要自己的空間

你們奴才有手有腳、自由自在、想去哪就去哪。隔代間有各自的生活圈、親子間有各自的房間、愛人間有各自的朋友圈、工作結束後有自己的休閒時間。其實，我也知道自己不能亂跑，否則會有危險。但平時真的也只能待在屋內，除了睡覺時間，我也需要自己的空間、一個安全隱密的地方，讓我靜靜冥想、思考很多事情。所以，有時候可不可以不要把我挖出來，我會心情不好。

3）我的奴才，我覺得太吵了

半夜如果鄰居太吵，你們奴才會起來罵人。平時電視劇太大聲、朋友聚會太熱鬧，本王也會覺得很吵，無法好好休息。所以，有時候你們可能會發現，熱鬧過後，突然我們不見了。不是討厭你們，而是我們的聽覺天生比你們更靈敏，無法在嘈雜的環境待太久。只不過找一個安靜的角落，享受片刻的寧靜罷了！

聽完貓咪的心聲，有沒有覺得更貼近人類一點呢？回想起自己每天的生活，是不是心有戚戚焉？

您感受得到、貓咪也感受得到。只是貓咪不會說話，無法用言語表達，只能用哈氣、跑走、掙脫來表達自己的不開心與不舒服。多體諒牠們一點，相信牠們會更愛願意與牠們共同生活的您們。

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