貓咪的3大心聲 拆解喵星人的異想空間 主子躲藏未必是討厭你
人需要安全感、貓咪也需要安全感。只是，人先尋求的是心理的安全感，貓咪則是先從空間尋求安全感，再尋求心理的安慰。
所以，為什麼時常聽到剛領養的貓咪要先關籠、剛領養的貓咪要先關小房間、剛領養的貓咪要給牠一個紙箱躲。那是因為，貓咪需要先藉由小空間、從新環境中獲得安全感。等牠適應環境，才會「原形畢露」，恢復熟悉的身影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
相信許多鏟屎官都曾經遇過，回到家找不到貓咪、吃飯時間找不到貓咪、想玩時找不到貓咪、想念時找不到貓咪。正當準備放棄尋找，抬頭一望，突然發現牠正高高在上、與你四目交接；隨意移動一下傢俱，突然發現牠窩在一個非常擁擠、你壓根也想不到的空隙；準備找衣服時打開衣櫃，發現牠正老神在在、趴在衣櫃某個角落、面無表情看著你。
這個時候，你簡直是哭笑不得。很想問牠到底躲了多久，但牠只會在心理默默竊笑：「躲貓貓第一名非我莫屬！」
▼▼▼以下列舉三點女王（國王）的心聲▼▼▼
1）我的奴才，我想睡覺了
你們奴才每次睡覺時間一到，電燈一關、棉被一蓋、馬上睡到不省人事，理也不理本王。你們要睡覺，本王也要睡覺。更何況，本王的睡眠時間可是很長的，就算白天也時常需要補眠。白天正是你們奴才的活動時間，我當然要找一個隱密的地方躲起來，才不會睡到一半被你們吵醒。所以，不要在我睡的正熟把我挖起來。你們有起床氣，本王我也有起床氣。
2）我的奴才，我也需要自己的空間
你們奴才有手有腳、自由自在、想去哪就去哪。隔代間有各自的生活圈、親子間有各自的房間、愛人間有各自的朋友圈、工作結束後有自己的休閒時間。其實，我也知道自己不能亂跑，否則會有危險。但平時真的也只能待在屋內，除了睡覺時間，我也需要自己的空間、一個安全隱密的地方，讓我靜靜冥想、思考很多事情。所以，有時候可不可以不要把我挖出來，我會心情不好。
3）我的奴才，我覺得太吵了
半夜如果鄰居太吵，你們奴才會起來罵人。平時電視劇太大聲、朋友聚會太熱鬧，本王也會覺得很吵，無法好好休息。所以，有時候你們可能會發現，熱鬧過後，突然我們不見了。不是討厭你們，而是我們的聽覺天生比你們更靈敏，無法在嘈雜的環境待太久。只不過找一個安靜的角落，享受片刻的寧靜罷了！
聽完貓咪的心聲，有沒有覺得更貼近人類一點呢？回想起自己每天的生活，是不是心有戚戚焉？
您感受得到、貓咪也感受得到。只是貓咪不會說話，無法用言語表達，只能用哈氣、跑走、掙脫來表達自己的不開心與不舒服。多體諒牠們一點，相信牠們會更愛願意與牠們共同生活的您們。
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【本文獲「滔客」授權轉載。】
為什麼貓咪需要有自己的空間？
貓咪的天性和生活習慣決定了牠們需要一個屬於自己的空間，讓牠們可以自由地活動和休息。所以「其實，我也知道自己不能亂跑，否則會有危險。但平時真的也只能待在屋內，除了睡覺時間，我也需要自己的空間、一個安全隱密的地方......點擊了解更多
為什麼貓咪總是在睡覺？
貓咪的身體構造和生理特徵決定了牠們需要更多的休息時間來恢復體力和精神狀態。「你們要睡覺，本王也要睡覺。更何況，本王的睡眠時間可是很長的，就算白天也時常需要補眠。」......點擊了解更多