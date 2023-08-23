動物冷知識｜關於兔兔的五個小知識　指甲的最佳修剪長度是多少？

很多人雖然有養育兔子或是正在養兔子的經驗，但是由於兔子很容易就在寵物店、夜市等地方購買的到，一隻入手的門檻也便宜，所以往往不夠認識之前就帶牠回家了！

文：愛兔子的事／滔客



儘管如此，也不表示你是個沒愛心的人，只要快補補以下幾個兔子小知識，跟上腳步，包準你家兔兔也是個幸福的小孩哦！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼關於兔兔的5個小知識▼▼▼

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1. 請猜猜照片中兔子跨下部位所露出的肉色不明物體是什麼？

如果只養過一隻，但性別是母的，或者是從兔子還小就開始養，很多兔主人並沒有看過這個東西，突然某天在幾個月後「意外」發現，總以為兔子是不是長了什麼腫瘤之類？其實，唉呦，狗狗跟貓貓總有看過了吧，那屁股股溝之間叮叮咚咚的兩個小球體，不就是…

答案：蛋蛋（正式名睪丸）

2. 請猜猜這一團是什麼毛？

摸起來柔亮柔亮，滑滑的還帶有一點絲質的感覺，這就是兔子的毛！每種品種的兔毛雖然不太一樣，但是只要不是蛋白質或營養不良，基本上摸起來都會很給你舒服哦！甚至有一說是燒燙傷的人很適合摸兔毛撫平心理陰影呢！然後如果你養兔子卻沒給兔兔剃毛，那你就落伍了！因為兔子在香港及台灣這個緯度是活的很「燒」的，夏天氣溫38度C穿著外套的感覺，你就知道有多需要「理光」呢！

答案：紐西蘭大白兔毛

3. 請說出以下圖片中兔子的指甲是正常的還是太短？

兔子跟人一樣都有指甲，也一樣都會長長，兔子在野外挖掘、尋覓、探索的過程裡面，會自然運用到指甲，所以比較會沒有長度的問題，但是人為飼養的兔子指甲則都會需要「人工調整」，你會幫兔兔剪指甲嗎？記得一定要學哦！

答案：兩者都不是。兔子的指甲只要剪超過紅色部位，也就是有血管的地方前就可以哦！你就想像自己剪指甲都剪到哪裡就對了！

4.請問兔子的牙齒就跟照片裡頭看到的一樣大約有4-6顆對還是不對？

（滔客提供）

關於這點答錯不要覺得很丟臉，因為小時候卡通裡上演的兔子也都是只露那幾顆門牙而已，我又不是牙醫生怎麼會有機會去敲開兔子的口腔看看牠到底有幾顆呢？兔子的口腔其實帶去獸醫院就可以用儀器放大看的到哦！甚至一清二楚，連齒垢都照的很清楚呢！還沒看過嗎？快幫你的兔兔預約健診吧！

答案：不對。兔子的牙齒一共有28顆。牠們可是很「完整」的動物呢！

5.請問兔子的大便若呈現下列圖中奇怪的模樣，是不是就表示生病了？

「啪啪啪啪啪（掌聲）！」恭喜恭喜。先說聲若你有幸看見過這種大便，表示你跟兔兔越靠近一點囉！由於兔子是夜行性動物，白天可能為了不讓自己成為明顯肉食動物的標的物，所以夜晚才出來覓食活動，吃了一整晚的結果，通常會於清晨「誕」下這種便便，這種便是需要二次回收的，兔子會低頭把它吃進去，讓還有的營養被吸收，故這種便表示營養正旺，如果看的到，通常兔兔是吃不完，你把牠養的很幸福哦！賀喜賀喜！

答案：不是。但是如果過多，則需要注意營養過剩的問題。

以上幾個快問快答還有滿足各位的求知慾嗎？了解你的兔兔，你會發現還有很多很好玩的事情在後頭嘞！

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