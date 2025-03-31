一般來說寵物兔子壽命有多長？除紅蘿蔔外 原來這些蔬果牠們也吃
撰文：波奇網
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寵物兔子壽命： 兔子平均壽命，5～12年，最長壽兔兔將近19歲!一般而言，體型小的兔子壽命較體型大的兔子短。
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兔子正確的飲食：
1. 什麼動物都離不開水，兔子也一樣，給兔子喝的水一定要是乾淨的白開水；
2. 不要以為自己老給兔子吃蔬菜都沒見怎樣，其實那只是你的運氣好，如果兔子長期吃蔬菜，蔬菜腐爛會堆積在腸裏，容易得腸炎而死。
應該是：1-6個月-適量苜蓿乾草 無限量提摩西乾草 幼兔糧 白開水；
6個月以上-無限量提摩西乾草、成兔糧、白開水、少量蔬菜水果（蔬菜必須是不帶水分的），兔糧只要給一小把給牠吃就好（家裏如果沒有草，可以去買無糖的燕麥來暫時代替下，那是人吃的，在超市都有得賣）。
牧草是主食，雖然市面上有各種各樣的兔糧，但是要想兔兔健康，土草就必不可少，因為草裏面的纖維素對兔兔十分重要，這些事兔糧裏很缺乏的。
不亂餵東西，比如餅乾、辣條之類的零食。兔子居住環境要保持乾淨以免生病。不要給1歲以下的下兔子洗澡，着涼了很快就凍死了。
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如何正確抱起兔子？
想要正確捕捉到兔兔又不讓你和兔兔受傷害的話，首先要不讓兔兔受驚，再用手順毛撫摸兔兔的頭部，等到兔兔安靜後並且不再奔跑了...按此了解
一般來說言寵物兔子壽命有多長？
一般而言，體型小的兔子壽命較體型大的兔子短。兔子平均壽命，5～12年，最長壽兔兔將近......按此了解