兔子到晚上就興奮很煩人？ 餵養攻略一文看清 飲食分配要注意
撰文：波奇網
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很多家裡養兔子的家長們都很頭疼的一件事，就是兔子一到晚上的時候精神就特別的亢奮，到處的跳來跳去，尤其是在外上班租房子的，可能兔子和人在一個單間裡，這樣就非常影響家長的睡眠了。
兔子是晝伏夜動的物種。就是白天多伏臥於籠舍中，晚上多跳躍跑動，不斷採食和飲水。所以要保證飲食和餵水，最好傍晚加餵一次，餵食要定時定量。而且兔子也是會得憂鬱症的，所以必須每天放出來玩1-2個小時。如果你不能常常陪伴，不妨給兔子一些玩具，可以緩解牠的情緒，打發無聊的時間。這樣兔子晚上劈裡啪啦亂動的概率也能減少。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼兔子餵養攻略▼▼▼
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家兔是喜歡乾燥怕濕的小動物。要放在乾燥的地方。天氣好的時候，不妨拿到陽台去曬曬太陽，不要正午時曬，會中暑的。曬的時間不要過長，最好有點樹蔭的地方，對牠們的骨骼有強化的作用。家兔還有一定的耐寒力，但怕熱。夏天一定要多餵水，放的地方要通風。如果是未斷奶的兔子，在喝足母奶的情況下，可以在20天以後慢慢引入一些苜蓿草，提木西草，兔糧。如果奶兔沒有母奶餵養，可以購買小貓代乳，進行餵養，每天一次，可以添加適量乳酸菌。
最後兔子的餵養上，餵食什麼東西都要講究一個適度，記得不要餵食過量，否則嚴重的話可能導致脹腹而死。平時最好也做好定時定量的餵食習慣。
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