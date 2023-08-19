金毛尋回犬於海灘遊玩險喪命　幸主人及時送醫　罪魁禍首是這生物

國外有名飼主近日在社交平台抖音上分享一段影片，內容紀錄下愛犬到海灘意外被毒水母螫傷的全記錄，幸好主人即時反應送醫，讓狗狗僅靠藥物治療便從鬼門關前走回來。這次的事故也讓飼主全家都上了一課，希望廣大網友遛狗時務必注意沙灘上各式各樣的「不速之客」。



從抖音用戶@itsrosieandharry上傳的影片中可以看到，這隻名為「Poppy」的金毛尋回犬無精打采地躺在獸醫診所的地板上，不斷抽搐的嘴角與無神的雙眼都能看出牠的不適，甚至還出現嘔吐與呼吸困難的症狀，而這一切的罪魁禍首就是號稱是世界上體型最大水母與刺絲胞動物之一的「獅鬃水母」（Lion mane jellyfish）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼Poppy當時發生甚麼事？▼▼▼

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原來，當時毫無警戒心的Poppy開心跟著主人一起到海邊遊玩，沒想到卻意外在海灘上被這有著暗紫色光澤的水母咬傷，幸好機警的主人馬上將愛犬送往鄰近動物醫院的急診室，才及時挽救了狗狗一命，飼主更表示，若當時自己不迅速採取行動，很有可能就要跟愛犬說再見了。

目前命大的Poppy已經在服藥治療後逐漸恢復健康，主人也將整個過程分享到網絡上警示，吸引許多網友湧入留言直呼「天哪，開頭的畫面真的讓我心碎，很高興狗狗沒事」、「看著牠那樣的呼吸讓我看了好難過！很高興Poppy沒事」、「謝謝你們提醒大家小心水母，這真的很容易變得很嚴重。」

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