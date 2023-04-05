金毛尋回犬盡情享受高級露天專人SPA 網笑稱：以為準備燉狗肉
撰文：聯合新聞網
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別人家的毛孩洗澡都特別乖。有飼主近日幫家裡的金毛尋回犬洗澡，然而超豪邁的姿勢卻被不少人誤會是準備燒開水除狗毛。全程阿金的神情看起來非常享受專人Spa，還被網友笑說「這服務必須五星好評啊」。
抖音帳號「徐小小的金毛」近日上傳一部洗澡影片，由於自家的阿金洗澡不吵不鬧，讓主人開玩笑表示雖然乖是很乖「就是很容易引起誤會」。從影片中可以看到阿金姿勢超級豪邁的躺在大澡盆裡，身體曲線就像是貓一樣柔軟，幾乎就快要圍成一個完美的圓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼金毛尋回犬享受專人Spa▼▼▼
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當主人拿起刷子刷洗，無論是肚子、脖子或是腳掌，阿金通通任人宰割，彷彿在盡情享受這場難得的高級露天Spa。要不是汪星人過程中有眨眼睛，網友笑說「我還以為你準備燉狗肉」、「準備剝皮了」、「洗了吃火鍋」。
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