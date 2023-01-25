金毛尋回犬趁主人不在狂拆家　沒料到爸媽提早回來牠秒變這樣子

現行犯逮捕！日本有名飼主日前在推特上分享一張照片，拍下有天提早回家撞見家中阿金「拆家」被自己逮個正著，融合震驚與愧疚的豐富表情讓他在貼文中搞笑寫下「當你知道自己做錯事時的表情！」



從推特用戶@lovetaemin1924上傳的照片可以看到，1歲多的阿金「Senna」（セナ）嘴裡咬了一塊從沙發上扯下來的海綿，嘴角的肉還直接擠出來，更一臉呆滯地望向主人，彷彿在說「你怎麼回家了……」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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搗蛋現行犯被抓包的可愛模樣被分享到網路上後，吸引許多網友留言直呼「表情好有戲！」

照片一出，吸引許多網友留言表示「拆家很忙別打擾人家啦」、「好可愛喔」、「直接拆出海綿，沙發感覺毀了」、「哈哈哈狗狗好聰明喔」、「嘴裡的殘骸要變成呈堂證供」、「這個犯案手法很拙劣喔」、「還以為是戚風蛋糕。」

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