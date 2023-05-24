智利金毛尋回犬亂入比賽搶球　緊張動作引得全場爆笑　汪：球還我

根據《The Dodo》報導，這個月15日在智利一場足球比賽，過程中突然有隻金毛大狗狗闖進場地，一看到球員腳邊的球便一口咬下肉身護球，有趣的畫面笑翻全場觀眾，就連選手們也上前偷摸好幾下。



從影片擷圖中可以看到，當「庫里科聯」（Curicó Unido）對上「帕萊斯蒂諾」（Palestino）的球賽進行到一半，場內突然竄出一隻大狗，二話不說就瞄準球員腳邊的足球，興奮地當成玩具一口咬下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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裁判很快就上前確認狀況，選手們也漸漸靠近汪星人，有些人還藉機偷摸了好幾把，讓緊張的氣氛瞬間充滿歡樂。

不過狗狗似乎感覺到人類想搶走牠的玩具，下一秒立刻緊咬住球趴下身子呈現守備姿勢，最終還是不敵健壯的運動員，直接連狗帶球被抱出場外。雖然比賽出現插曲，但狗狗無疑是這場比賽最大的亮點，離場時還能聽見來自觀眾席的歡呼聲。

這段影片很快吸引將近700萬次觀看，數千則留言笑說「還只是個孩子啊」「把球給牠，那是牠的戰利品」「叼起球像是在跟人群炫耀」「牠不知道自己哪裡做錯了」「被帶走的表情XD」。

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