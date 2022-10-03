金毛尋回犬與主人進行搶風扇攻防戰 阿金使出絕招：一齊不要吹
撰文：聯合新聞網
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夏天到了不論是人類或是寵物都喜歡待在室內吹電風扇或空調，沒想到就有主人跟毛小孩不但因為貪涼而「大打出手」，甚至展開一連串攻防戰。
只見畫面中開頭是一隻金毛尋回犬正趴在躺椅上吹著電風扇，而剛從外頭回來的飼主竟然跟狗狗搶起位置，最後飼主敵不過狗狗的強硬攻勢，只能在一旁怒瞪阿金霸佔了電風扇前的寶座。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼金毛與男主人搶風扇，同時阿金是老奶奶的得力助手呢！▼▼▼
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幾秒後主人又像是突然想到了什麼好辦法，轉而將電風扇移到另一張沙發前面，得意地看著狗狗像是在說：「怎麼樣？這下你沒輒了吧？」然而一切卻沒就此結束，此時黃金獵犬竟然起身將電風扇的插頭整個咬掉，再次反將了主人一軍。
許多網友看了這一人一狗為了搶奪電風扇而費盡心計的場面，都留下哭笑不得的表情，直呼：「天啊狗狗好聰明」、 「好愛你們兩個」也有網友留言說狗狗「爬到主人頭上」的行為沒問題嗎？但其實在社群其他片段中可以看到，其實這隻阿金平常就喜歡跟主人鬧著玩，但同時也是一隻乖巧又貼心的狗狗，經常幫家中老奶奶的忙呢。
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