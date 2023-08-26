溫馴的天竺鼠會咬人嗎？ 這些情況下小心被咬　處理措施可這樣做

天竺鼠是一種很可愛的小鼠哦，體長在20-25厘米。有著花瓣狀的小耳朵，毛色有黑色、白色、巧克力色、灰色等等。它們性格溫馴膽小，一般情況下不會咬人的。但是如果在緊張、焦躁或者發情期這種特殊情況下，可能會咬人的哦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼天竺鼠咬人情況及被咬處理指南▼▼▼

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天竺鼠咬人嗎？在不熟悉的情況下，它們為了保障自己的安全，可能會對你發起進攻。在天竺鼠剛接回家時，不要馬上上手。可以先讓它們適應新的環境，等熟悉了周圍環境後，它們會慢慢放鬆下來。接下來就可以好好培養感情了。

在初次接近天竺鼠時，可以先將手洗乾淨。然後手指上抹上天竺鼠喜歡的味道或放一些它們喜歡吃的東西，讓天竺鼠熟悉你的味道。在抱起天竺鼠時，可以用一隻手托住天竺鼠底部，另一手放在天竺鼠背上。

天竺鼠在發情期或者哺乳期也會比較暴躁，這個時候上手也很容易被咬哦。

一旦被天竺鼠咬到，如果沒有破皮影響不大。如果咬出血，應該快速做一些消毒措施。可以先將手放在水龍頭下沖洗，然後用碘酒消毒。如果傷勢較重，先用紗布纏住，然後緊急就醫。很多人在擔心被天竺鼠咬到會不會得狂犬病，天竺鼠身上攜帶狂犬病毒的機率非常小，目前沒有被天竺鼠咬後患狂犬病的例子。如果非常擔心，也可以去注射狂犬疫苗。

以上介紹了天竺鼠甚麼情況會咬人及被咬後的處理措施，大家可以作為參考。

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