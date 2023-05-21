乾淨又好養的3種小寵物　倉鼠要求低易養活　可愛模樣誰能抗拒？

又乾淨又好養的小寵物其實有很多，比如寵物兔、小倉鼠或者是金魚等等，這些寵物都是體型非常小巧，而且也比較乾淨的小寵物，日常的食物也不需要花費大家太多的心思，因此我們也是非常推薦大家飼養牠們的。



現在的人很多都非常喜歡養寵物，看著別人家每天出來散步都帶著自己家的狗狗也是非常的羨慕，但是自己家的面積有限，沒有辦法去養這樣的狗狗，而且每天帶著狗狗外出排便也有些麻煩，因此他們希望找到一些又乾淨又好養的小寵物，這樣的寵物自然是存在的，那麼究竟有哪些又乾淨又好養的小寵物呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

下面我們就來為大家盤點一下，快來看一看其中是否有你喜歡的呢？

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寵物兔

除了貓貓狗狗以外，寵物兔也是一個非常受到大家歡迎的小寵物，牠的體型非常的小巧，因此不需要佔據太大的空間，以及小小的籠子就可以是牠的家了，而且寵物兔非常的安靜，平時在家裡也是非常默默無聞的，不會給你的生活製造太多的噪音，而是默默的陪伴在你的身邊，牠毛茸茸的身材開起來也很是可愛，讓很多年輕的小女孩都愛不釋手，因此如果要推薦又乾淨又好養的小寵物，我首先想到的就是牠啦。

小倉鼠

倉鼠也是一個非常好飼養的小寵物，這種寵物的體型不大，有的只有一個巴掌那麼大，因此在自己的書桌上放一個小小的墊子就可以養活牠了，而且這種寵物的食量也是非常小的，一個月下來也不會產生多少的花銷，小倉鼠的售價本身也不高，因此就算是還在讀書的小孩子也是可以養的起的哦。如果你喜歡乾淨的小寵物，選擇牠你是不會後悔的。看著牠安安靜靜呆著你身邊的樣子，整顆心可都會萌化啦。

金魚

金魚作為一種觀賞性非常強的寵物，其實也是非常好養活的。如果你家裡的面積比較大的話，你可以購買專門的景觀魚缸來對牠們進行飼養，如果面積不大，買一個小小的水缸也可以滿足飼養的需求，因此是非常簡單的，而且金魚的飼料也是到處都可以購買到，平時也不需要花費太多的時間來照顧牠，算是一個非常省心的小寵物啦。

這些又乾淨又好養的小寵物，不知道大家是否喜歡呢？

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