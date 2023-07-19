倉鼠零食有哪些？蘋果、菠蘿、士多啤梨都可以　但有3點要注意

是不是覺得整天餵鼠糧對倉鼠有點不公平，雖然平時不建議給倉鼠胡亂餵食，但是一些對於倉鼠無害的零食我們還是可以偶爾拿來給牠們餵食的。



當然在餵食之前要先清楚，哪些食物可以當成倉鼠零食來餵食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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蘋果可以作為零食，不過要記得去核，而且最好不要取靠近果核部分的果肉。蘋果的果核內含有大量鉀元素，過多攝入會導致心動過速，嚴重的會導致休克和死亡。

香蕉，要防止香蕉被藏在頰囊裏引起腐敗和炎症。為了防止這一問題，就選擇寵物專用的香蕉乾好了，非油炸的香蕉乾對於倉鼠來說也是不錯的零食。

蔓越莓/藍莓/士多啤梨（草莓）等等可以直接提供新鮮產品，不過草莓一次給1/4到半個左右就差不多了。含水量都不多，而且富含Vc和Ve，對倉鼠的身體有好處。

木瓜對長毛鼠而言可以有效幫助他們排泄整理毛髮時，不小心吃進去的那些被毛。對倉鼠的腸胃很有好處。

櫻桃，大櫻桃一次一個就可以了，注意把核去掉。

菠蘿同樣是對消化道很有好處的水果，但由於菠蘿蛋白酶會引起過敏，可以將其製成菠蘿乾。

葡萄乾/提子乾這個最好是直接就給乾果，新鮮的水分比較大，吃多了容易拉肚子。不過要注意選無核葡萄乾，葡萄籽跟蘋果籽一樣含鉀多，對倉鼠心臟可能不是太好。

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