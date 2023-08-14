倉鼠得了皮膚病怎麼辦？除因過敏、寄生蟲外還要注意這些小細節

倉鼠也是現在很多人會選擇的寵物之一，但是要想養好倉鼠也是不容易的一件事。倉鼠也會生病，尤其是倉鼠得了皮膚病，不僅影響健康，還會出現紅腫及脱毛的情況，倉鼠萌萌的外表也沒有了。



倉鼠皮膚病原因很多，過敏、外傷、體外寄生蟲、細菌或黴菌的感染等都可引發。下面就跟著波奇小編一起來看看倉鼠得了皮膚病該怎麼辦吧。

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1. 過敏性皮膚炎：

倉鼠因為對籠子的墊材或是對飼料過敏而發生的。症狀大多為四肢到腹部有輕度掉毛和濕疹的現象。治療必須先找出過敏源是什麼，把過敏源移除掉並且服用抗過敏藥物。

2. 營養性皮膚炎：

倉鼠食用的飼料中所含的蛋白質的比例不到百分之十六，如果長期食用，就會造成營養性皮膚炎。尤其是在四肢和臉部很容易脱毛。只要將飼料加以改善，添加礦物質以及維他命（維生素）即可改善。

3. 細菌性皮膚炎：

可能是籠子的不清潔或是因為被同伴咬傷而被細菌感染。如果因為咬傷而被感染，所以不僅僅是皮膚被感染，連皮下組織和肌肉部分都可能被感染，因而發炎腫脹。治療需要服用抗生素。

4. 寄生蟲性皮膚炎：

蝨子寄生在皮膚組織內的毛囊中。蝨子大多是寄生在脖子到屁股這段區域，並且會不停搔癢，嚴重的可能會造成免疫力下降而導致其他併發症。這種需要將倉鼠帶到醫院利用高倍的顯微鏡來檢查毛囊部位，就可以確認到底有沒有蝨子了。可以通過注射與塗抹驅蟲藥來治療，不過可能有副作用，會導致倉鼠食慾下降。

除了以上所說的以外，所有治療首先必須保持環境清潔及乾爽。另外，雖然倉鼠會自行沖涼，但主人需要經常用沖涼沙替其沖涼。要多多補充富含礦物質的食品、複合維他命，以增加抵抗力。給牠們吃多些有益的食物，會減少罹患皮膚病的可能。如發現倉鼠有上述症狀出現，可到倉鼠店買噴皮膚水及改用沖涼藥粉。

為了倉鼠的健康和萌萌的外表，我們一定要注意倉鼠皮膚病的情況，並且根據不同情況對症下藥哦。

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