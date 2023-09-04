貓奴必睇的逗貓棒使用技巧　入門、進階、高階竅門要訣一文看清

逗貓棒可以拉近我們和貓咪的關係，同時讓懶散的貓咪動起來，適當的運動可是對貓咪的健康有好處的，所以，逗貓棒可謂是主人必備用品，但在逗貓棒的使用上，可不是主人順便把棒子一揮就能搞定的。



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1）入門技巧

對象：一歲以下小貓、好動貓。要訣：晃動即可，或放在地上讓貓家自High。竅門：對這一類的貓咪，基本上不需要技巧哦。如果你不陪牠玩，牠還會主動邀約呢。

2）進階技巧

對象：一般貓、挑剔貓、玩膩的貓。要訣：以靜制動、蓄勢待發、忽快忽慢、忽隱忽現。竅門：對待這一類的貓咪，逗貓棒的舞動要動靜相宜，關鍵是要有耐心。他們突然靜下來不代表他們不玩了，而是在「埋伏」，準備蓄勢待發的一撲！

3）高階技巧

對象：懶得動的肥貓、老貓貓。要訣：配備高精武器，採取侵略式逗法。竅門：這一類的貓咪可以說是很難應付的。要想讓牠們動起來，唯有先配備高、精、尖之利器，挑選吸引貓眼球之高級逗貓棒，先吸引牠們的主意，再激起牠們的鬥志！要注意的是，「挑逗」一番後，還是要讓貓貓抓到「獵物」，否則貓貓會因為挫敗感而失去興趣。

最後，是不是有人會問小編怎麼選購逗貓棒？直接推薦一款給各位吧，田田貓木桿老鼠逗貓棒，最驚奇的是帶小老鼠的木桿逗貓棒哦！ ！小老鼠採用環保麻繩，木桿採用環保木材，天然雞毛，勾起貓咪的原始野性，不刺激貓咪，更健康。

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