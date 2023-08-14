貓咪為何喜愛盒子？除具舒適和安全感外　還有一點你可能會忽略

眾所周知，貓咪愛把自己塞在箱子裏已經是一個公開的秘密了。牠們不論是大紙箱，或者是小盒子，不管自己塞不塞得 下，總之就是要把自己給塞進去。

文：yungenie／滔客



可是身為貓奴的你，又知不知道為什麼牠們這麼愛箱子呢？Michael Aranda現在就來給你答案。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（注： Michael Aranda是Youtube頻道（SciShow）上的其中一位主持人。）

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第一個原因是箱子可以幫助貓星人減輕焦慮：

當坐在盒子裏的時候，牠們會覺得自己是在一個受保護的地方。牠們可以很放心的觀察四周的環境或情況，在捕獵的時候不用擔心會被攻擊。

同時， Aranda也提到一個已發表在雜誌上的研究說，當貓咪去到一個新的動物收容所，那時候牠們感受到的壓力是非常大的。當有箱子可以讓牠們去隱藏自己的時候，牠們在新環境的壓力三天就可以解除了。

第二個原因是貓星人覺得冷：

比起人類，貓咪喜歡室內溫度高一點。根據美國 國家科學研究委員會（United States National Research Council）在2006年的研究，貓咪覺得最舒適的溫度是30度至36度之間。而牠們透 過在箱子裏蜷縮，可以維持身體覺得舒適的溫度。

看到這裏，有沒有覺得更了解你們家的貓星人呢？下一次看到牠們縮在箱子裏的時候，可以試著留意一下貓咪是感受到壓力或者是覺得冷。如果都不是的話，也有可能是純粹牠們想要躺在上面而已。

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【本文獲「滔客」授權轉載。】