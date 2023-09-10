寵物｜龍貓的8個性格特點 宮崎駿動畫「龍貓」真實版是鼠類？
撰文：波奇網
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因龍貓的性格溫順活潑且對人友善，在中國的市場越來越受關注，那麼不會說話並且愛動的龍貓你對牠了解多少呢？
在不久的將來相信會有更多的人加入飼養龍貓的隊伍之中。下面為大家介紹一下關於8個龍貓性格特點。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
↓以下是龍貓的性格特點↓
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1）性格溫順
不具任何主動攻擊性，不會咬人，碰到敵人只有逃跑和朝敵人撒尿兩招。
2）非常膽小
龍貓天生膽小，一旦有什麼風吹草動便會馬上躲起來。
3）活潑好動
龍貓性格活潑，喜歡跳來跳去，並且不會因為年齡的衰老導致活力下降。
4）好奇心強
龍貓富有好奇心，對每件新事物都要先嗅嗅，再咬咬來研究半天，籠子旁有什麼新東西也會立馬拖進去研究一番。
5）愛乾淨
龍貓愛乾淨，自己會洗澡。如果不小心弄亂了毛髮，就會蹲在那裡整理半天。
6）對人友好
龍貓一旦對你信任，會很樂意和你玩耍。當你不夠關注牠們時，牠們還會製造噪音、跳來跳去吸引你的注意。
7）自尊心強
龍貓自尊心非常強，有的龍貓如果你用零食逗牠們，牠們會躲到一邊生你的悶氣，這時即使你再餵牠們，牠也可能故意不吃也不看。
8）愛賣萌
龍貓是很少有自己表情的動物，你甚至可以看到牠做出不可思議狀，做思考狀...
寵物龍貓是種非常需要主人疼愛關心的小動物，頑皮、任性，不要對龍貓發脾氣和體罰，任何體罰都會引起龍貓的逆反心理，反而使牠不信任你，平時要多與龍貓玩耍，關心牠們，牠們才會更信任你。
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