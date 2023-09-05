阿根廷14歲被棄老狗於收容所待11年時光　終迎來奇蹟結局感動眾人

真的等到奇蹟！根據外媒《The Dodo》報導，阿根廷一隻14歲的汪星人Pitufo，在收容所足足待了11年的時光，直到最近終於傳出順利被收養的消息，難得且幸運的故事讓大家相當感動。



「Hogar Corazòn Animal」收容所位在首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），所內一隻名叫Pitufo的狗狗汪生相當坎坷，在2012年進所時大約5歲大，而許多認養者都偏好小狗勝過5歲的汪星人，Pitufo在所內始終乏人問津。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼Pitufo終迎來感人結局▼▼▼

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就這樣看著收容所的夥伴一一有了新家，Pitufo重啟汪生的機率似乎也越來越渺茫。等了11年之後，今年8月有對夫妻決定收養Pitufo，新家還有隻貓咪妹妹等著迎接牠。然而這項好消息卻讓所方有點擔心，「Pitufo從未有過家庭，我們知道領養可能會變得有些困難」。

所幸事情進展的相當順利，Pitufo一看到新家人就相處的非常融洽，就連貓咪妹妹也不例外。到了新家之後，Pitufo每天開心地和主人出門散步，臉上也露出更多微笑。所方表示雖然很想念Pitufo的身影，但能讓牠有個幸福的家「是最好的決定」。

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