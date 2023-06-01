狗狗患肺炎導致無人收養　一次意外找到親生妹妹　最終命運如何

嗨，我是小軟柿子。有的時候，命運可能會開一個又一個玩笑，但我相信，明天終會見到曙光。



下面這隻狗狗叫「Vardis」，今年3歲。牠的命運十分坎坷，從小就一直往返於收容所和寄宿家庭之間，卻始終沒能等來一個屬於自己的家……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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小時候，Vardis因患有嚴重的肺炎被原主人遺棄，來到了收容所。好在工作人員沒有放棄牠，在他們和獸醫共同的努力下，終於把牠從死神手裏搶了回來。

待康復後就被送到了第一個寄養家庭，進行社會化訓練，為以後的領養做準備。期間，Vardis進行了DNA檢測，顯示牠有50%的金毛與45%的美國惡霸犬血統。

社會化結束，牠回到了收容所，但因為一直沒有人願意領養牠，沒多久，牠又來到了第二個寄養家庭。

值得慶幸的是，天生樂觀的Vardis並沒有因為這些變故而沮喪，牠一直很喜歡與其他狗狗交朋友。此外，牠對人類也十分熱情，就算第一次見面也不介意翻着肚皮打招呼。

就是這樣一隻樂觀卻不幸運的狗狗，終於有一天，收穫了屬於自己的快樂。某天，第一任寄養主人突然收到一封郵件，對方表示自己的愛犬「Brunch」在DNA檢測後發現與Vardis竟然是親兄妹！

喜訊很快傳到了收容所，工作人員們很是開心，為兄妹倆安排了見面。

見面前，Brunch的主人還擔心兩個小傢伙合不來，因為平時Brunch並不喜歡和其他狗狗做朋友，甚至有些排斥。

沒想到，Vardis和Brunch似乎在第一眼就認出了彼此，牠們一見如故，相處得十分融洽。

但根據觀察，工作人員表示Vardis還是更適合生活在單狗家庭。所以牠將繼續呆在收容所，等待一個合適的家庭。

希望幸運女神可以再次眷顧Vardis，讓牠可以找到屬於自己的幸福！

編按：2023年4月6日，在One Tail at a Time的FB分享裏，我們看到了好消息。Vardis已找到一個永遠的家，牠被人收養了，幸運女神沒離棄牠！

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