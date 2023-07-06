老狗自知時人無多　臨死前偷偷離家邊走邊回頭看：這一眼就是永別

嗨，我是菠菜呀～狗狗大概是世界上唯一愛人類勝過自己的動物。牠或許只是你生命中的一段時光的一個遊客，但對狗狗來説…你就是牠一生中的唯一！



江蘇省無錫市的網友@HANHAN 家裏有一隻十歲多的老狗狗，名字叫嘟嘟。狗子從很小的時候就來到了網友家裏，在網友一家的照顧下，一點點長大，感情十分深厚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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前陣子，嘟嘟在一次出去後再也沒有回來，家人出去尋找只在外面找到牠的遺體，帶回家安葬了。回看狗子離開那天的監控記錄時，網友才發現：嘟嘟是知道自己快不行了，不想家人傷心，才選擇偷偷離開的。只見狗子步履蹣跚的獨自走出家門，網友的爸爸有些擔心便跟了出來，呼喚狗子回家不要亂跑。

媽媽聽到動靜也走出來呼喚狗子，一向聽話的牠卻很固執，不願意回來。

只是停留在家門外的草叢裏，注視着生活了十來年的家，最後毅然轉身，頭也不回的往草叢深處走去，消失得無影無蹤。

牠應該，也是捨不得的吧…

類似的，還有這隻狗狗大黑。一天早上，鏟屎官喂完大黑後就離開了家，回家後卻怎麼也找不到狗子，便調出了家裏的監控。原來，在鏟屎官不在的時候，老黑就悄悄離家出走了。

只見狗狗邁着不穩的步子，走走停停，一步三回頭，慢慢地遠離熟悉的家。

鏟屎官淚如雨下，他突然明白了：大黑應該是知道自己大限將至，才決定獨自離開家。

果然，網友後來在後山上找到了狗子的屍體，將狗子帶回家好好安葬。

鏟屎官含淚跟老黑做了告別：「老黑，謝謝你為這個家守護了十幾年，你在我們心目中的位置就像家人一樣重要！你為這個家付出的，我們都能感受到，好希望你能回來。」

很多人説自己不願養狗，因為無法經受離別的痛徹心扉。但我親手埋過很多條狗，卻依舊在養。因為有我，這世上多了幾條快樂的小狗。

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