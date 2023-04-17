兒時忍痛送走愛犬　7年後收養同名老狗　掃晶片後瞬間哭出來

撰文：狗與愛的世界
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嗨，我是菠菜呀~有句話怎麼説來着，念念不忘，必有迴響！

美國網友@妮可 在社交平台上分享了一段神奇經歷：她從小就很喜歡小動物，10歲那年的生日願望，就是想擁有一隻狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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疼愛孫女的奶奶得知後，立馬買了一隻黑色的貴婦狗作為生日禮物送給她。

回憶起第一次見到狗子的場景，網友説：「那天媽媽和奶奶一起到學校接我下課，我在車上看到奶奶的腳邊有一隻帶着粉色蝴蝶結的小狗，實在太可愛了，我對牠一見鍾情！！」

回到家，網友給牠起了個好聽的名字——克洛伊。

他們很快成為了彼此最親密的夥伴，一人一狗做總是黏在一起，可以説是形影不離。

可遺憾的是，四年後因為網友爸爸換了新工作，不方便繼續飼養狗狗。雖然全家人都很難過，但他們不得不將克洛伊送到動物救助組織，並給牠注射了芯片，希望牠能夠被適合的家庭收養。

也許是分別過於痛苦，自那以後，網友再也沒有養過狗狗。

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直到七年後……如今，網友已經成為了一位母親，在家庭和事業相對穩定的情況下，她決定收養一隻狗狗，彌補當初心中的缺憾。

機緣巧合，她在網上看到朋友發帖，因為一些原因，希望能有好心人收養家中年邁的狗狗。

而被送養的，正好也是一隻黑貴婦狗，甚至和克洛伊同名！

多年前的回憶如同潮水一般湧進腦海裏……網友難以抑制激動的心情，雖然覺得不太可能，但還是決定將狗子帶回家照顧！

當她去朋友家接狗的時候， 這隻老狗竟然很自然地跟着她走，親暱得不得了，好像認識她一樣。「我就知道，你一定會來接我的！」

而且通過近距離接觸，網友發現牠不僅長相與克洛伊非常相似，就連一些反應和習慣也很像。

雖然牠的體型比記憶中的克洛伊更小，牙齒也掉光了，毛髮失去光澤……但網友心中的疑惑越來越大，難道這一切真的只是巧合嗎？

她忍不住打電話給當初接收克洛伊的救助組織，詢問了芯片號碼，然後又帶着老狗去掃描了芯片……號碼一致，原來牠真的就是當年的克洛伊！

網友激動得淚流滿面，她覺得一切彷彿做夢一般，無論如何都想象不到自己竟然可以再次見到克洛伊，何況牠就生活在朋友家，離自己很近。

瞭解後得知，七年前克洛伊曾被一對好心的老夫妻收養，得到了非常好的照顧。可惜過了幾年，老夫妻相繼離世。克洛伊又被他們的鄰居領養了，而這位鄰居剛好是妮可社交平台上的好友。

網友感到十分慶幸，沒想到，自己竟然可以陪伴心愛的狗子度過晚年，來彌補過去的虧欠…而克洛伊，也從未怪過她。

看到她們相擁在一起的畫面，真的十分感人。這是一場跨越七年的重逢，更難得的是，她們都牽掛着彼此。

果然，世間最美好的詞語就是「失而復得」，希望所有被迫和主人分開的小狗，都能夠回到主人身邊！

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