收養無人要混種比特犬流浪狗　2年後勇敢的牠衝進火海守護1歲女兒

你相信嗎？波妹兒一直認為，愛的能量是守恆的、相互的，如果你對一個事物或生命傾注了愛，那總有一天，牠會以另一種形式響應你、回饋你…



Part 01

兩年前，Janet從底特律的流浪動物救助中心，領養了Blue。

這是一隻拉布拉多和比特犬的串串（混血狗）。通常來説，因為比特犬刻在基因裏的暴躁所致，很少有人願意養牠們，特別是陌生的成年流浪犬，更是害怕哪一天「突然來上一口」…►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但Blue不一樣，也許是體內拉布拉多血脈的影響，牠沒有任何攻擊性，長期的流浪生活更使牠有點怕人，眼神中經常透露着迷茫和不安，不管幹什麼事都小心翼翼的，生怕莫名又遭到陌生人的辱罵和驅趕。

説起這家救助中心，也是很特別的。相對於其他救助中心的常規操作「超過7-10天無人領養即會安樂死」，他們更偏向於「收容-訓練-領養」的方式，只要小動物們願意接納人類，他們都不會輕易放棄。

也許是出於對中心的信任，也許是Blue的眼神太令人心疼，總之，Janet就這樣把牠帶回了家。

Janet家裏人口眾多。除了夫妻二人，還有4個孩子、2只貓，大大的房子裏還住着幾户租客。

經過一段時間的磨合，Blue顯露出牠温柔又有保護欲的一面，成為了孩子們最好的夥伴和保鏢！

在上週，意外打破了平靜的生活…

一個租户的孩子在房間裏玩耍時，不慎用打火機點燃了窗簾，老房子裏的木製傢俱接二連三燒了起來，火勢很快就無法控制，等人們發現時已為時已晚…

Janet夫妻二人發現房子着火後，心急火燎招呼大家撤離。消防也車很快到達現場，幾名消防員全副武裝準備進去滅火。這時，Blue卻突然掉頭衝進了濃煙滾滾的房子裏…

天吶！牠這是在自殺嗎？！消防員迅速跟上去，想把狗子叫回來。

Janet卻突然回過神：1歲的小女兒Chantal還在家裏的護欄裏！！！

就在Janet着急大哭時，消防員和Blue一起出來了，懷裏抱着的正是Chantal。消防員告訴她：他們一路緊追着Blue，想把牠拽回來，但跟着Blue跑到二樓時，看到的正是被困的小女兒Chantal，Blue則站在護欄邊不停地叫。

所以，Blue冒着危險回到房子裏，真的是想去救自己的小夥伴、小主人！

大火順利地被撲滅了，被燒壞的房子需要修補，暫時無法住人，但帶着寵物又不方便住旅館，一家人只得先車裏湊合一下。

Janet説：「我們全家人永遠永遠不會和Blue分開，沒有牠，這個家就不會完整的躲過這場災難，牠是救命恩人！」

房子被燒沒了，遲早能夠重建，但主人和狗子相互救贖的情誼，卻比鑽石更加珍貴！

Part 02

2020年7月2日，貴州畢節赫章發生了4.5級地震。

一家商店前，原本趴在門口休息的小狗，第一反應是衝進屋內並大叫。直到所有人都跑出去後，牠才轉身往外逃生。

凌晨1:35的美國紐約，男主人突然被自家哈士奇的瘋狂吠叫驚醒。本以為是二哈在「抽瘋」，結果發現是公寓失火了！

夫妻倆和狗子攙扶着衝出房間，沿途不斷呼喊熟睡中的鄰居們。直到人們疏散到安全地帶後，才發現英勇的狗子葬身在火海之中…

Part 03

羣居動物的狗狗是天性無私的動物，擁有極強的使命感。每當有危險降臨，第一反應不是逃跑，而是選擇守護自己所在乎的生命。

牠們之中，有英勇的搜救犬，在發生災難時衝在最前方，用自己的爪子硬生生扒出一條血跡斑斑的生路，用自己的犧牲換來許多人的生命。

也有最普通的寵物狗，用一輩子守護着主人，在感覺危險時，立刻擋在前方捨身保護，哪怕被砍傷、被砸傷也絕不會後退一步。

女主人懷孕後，無論是誰把手伸向她的肚子，狗狗就會低吼警告

面對危險，牠們做出了同樣的選擇：將他人的生命，放在了自己的生命之上！

雖然，平時的牠調皮搗蛋能把你氣死，但當你遇到危險，哪怕只是和別人發生爭執，牠也會因為擔心你被欺負，而毫不猶豫地護在你的面前…

再多的話語、再多的心情，面對這樣的背影也會難以言説，那些深沉複雜的情感羈絆，也許被牠們在乎的人才會懂吧！

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